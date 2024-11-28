Süper Lig'in eski yıldızından Fenerbahçe'ye kritik uyarı: Slavia Prag cehennem yaratacak | Jose Mourinho dünya çapında ama...

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UEFA Avrupa Ligi'nde üst sıraları hedefleyen temsilcimiz Fenerbahçe bugün Slavia Plag'ın konuğu olacak. Bu zorlu mücadele öncesi Prag’da 252 maç çıkan ve attığı 90 golle kulüp tarihinin en golcü ismi olan Milan Skoda Spor Arena'ya özel değerlendirmelerde bulundu. 2020 yılının devre arasında Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor’a transfer olarak hafızalarımızda yer edinin Tecrübeli santrfor, Karadeniz ekibinde oynadığı futbol ve attığı gollerle taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

İşte Milan Skoda'nın açıklamaları:

“SLAVIA PRAG’IN ÇOK İYİ OYUNCULARI VAR. EN BÜYÜK GÜCÜ TAKIM RUHU”

2020 yılının devre arası transfer döneminde Çaykur Rizespor’a transfer olmadan önce 8 yıl Çekya Ligi’nin üst düzey ekiplerinden Slavia Prag’da forma giyen Skoda, burada toplam 252 maça çıktı. 90 gole imzasını atan ve kulüp tarihinde önemli bir yer edinen tecrübeli santrfor, eski takımının perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe’yi ağırlayacağı maçla ilgili konuştu. 38 yaşındaki yıldız, dev mücadeleyle ilgili olarak şöyle devam etti: “Slavia Prag, şu anda çok iyi bir form yakaladı. İç sahada iyi bir futbol oynuyorlar ve aldıkları sonuçlar da gerçekten harika. Slavia Prag, Çekya Ligi’ne hükmeden bir takım. Avrupa'da da çok iyi oynuyorlar ama ne yazık ki son iki maçı kaybettiler. Slavia Prag, gerçekten zorlu bir futbol oynuyor, özellikle de koşu konusunda. Kaliteli bir hücum hattına sahipler ama özellikle defans konusunda çok güçlüler. Slavia’nın bireysel kaliteye sahip çok sayıda iyi oyuncusu var ama onun en büyük gücü takım ruhu. Lukas Provod, harika bir hücum oyuncusu. El Hadji Malick Diouf, mükemmel bir form yakaladı. Christos Zafeiris ve Oscar, orta sahada harika bir futbol oynuyorlar.”

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“SLAVIA PRAG TARAFTARLARI, STADYUMDA CEHENNEM YARATACAK!”

Avrupa’nın en etkili ve büyüleyici taraftar atmosferlerinden birine sahip olan Çekya ekibi, maçlarını Eden (Fortuna) Aréna Stadyumu’nda oynuyor. Yaklaşık 20 bin taraftarın önünde maçlara çıkan Slavia Prag, son dönemde dikkat çekici galibiyetlere imza attı. Ligde şimdiye kadar 15 maç oynayan köklü kulüp, 41 puanla zirvede yer aldı. Slavia taraftarlarının Fenerbahçe maçındaki olası etkisini değerlendiren golcü futbolcu, “Slavia Prag taraftarları, takımın ilerlemesine yardımcı olan en büyük güçtür. Slavia, onlar sayesinde evinde oynadığında çok güçlü bir performans ortaya koyuyor. Oyuncular, her maçta büyük bir destek hissediyor. Sanırım Fenerbahçe karşısındaki atmosfer de inanılmaz olacak ve stadyumda 'cehennem' yaratacaklar” diye vurguladı.

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“ZORLU BİR MAÇ OLACAK AMA SLAVIA PRAG’IN KAZANACAĞINDAN EMİNİM”

UEFA Avrupa Ligi’nde şu ana kadar 4 maç oynayan Fenerbahçe, topladığı 5 puanla 36 takımlı ligde 21.sırada yer aldı. Avrupa Ligi’ndeki son maçında deplasmanda AZ Alkmaar’a 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, Slavia Prag maçında zafere odaklandı. Fenerbahçe’nin hücum gücünden ve mücadelede galibiyete yakın olan taraftan bahseden Milan Skoda, son olarak şunları kaydetti: “Fenerbahçe'nin gerçekten çok iyi bir teknik direktörü var. Jose Mourinho, dünya futbolunda önemli bir şahsiyettir. Fenerbahçe'nin gücünü hücum oyuncularının bireysel becerilerinde saklı olduğunu görebiliyorum. Slavia Prag’ın özellikle Edin Dzeko, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri ve ayrıca Allan Saint-Maximin’e karşı dikkatli olması gerekiyor. Slavia Prag için çok zorlu bir maç olacak. Ancak Slavia Prag’ın iç saha maçlarındaki performansı ve taraftarlarının en iyi desteği sayesinde kazanacağından eminim.”

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