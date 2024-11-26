Süper Lig'in eski yıldızı tek tek anlattı: Galatasaray keyif vermişti | Nadir görülen bir şeydi | Beşiktaş beni istedi ama...

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8 yıl forma giydiği Slavia Prag’da 252 maç çıkan ve attığı 90 golle kulüp tarihinin en golcü ismi olan Milan Skoda, 2020 yılının devre arasında Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor’a transfer oldu. Tecrübeli santrfor, Karadeniz ekibinde oynadığı futbol ve attığı gollerle taraftarların sevgilisi haline geldi. Çekya Milli Takımı’nda 19 maçta forma giyen Skoda, 4 gollük katkı sağladı. Süper Lig’deki başarılı günlerini, teknik direktör İsmail Kartal’ın takım yönetimini ve Beşiktaş’ın kapısından döndüğü dönemi anlatan Çekyalı yıldız, özel açıklamalarda bulundu.

ÇEKYALI GOLCÜ FUTBOLCU MİLAN SKODA’NIN ÖZEL AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

“ÇAYKUR RİZESPOR’DAKİ KARİYERİMLE GURUR DUYUYORUM”

Çaykur Rizespor’da 48 maça çıkan Milan Skoda, takımına 19 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Çaykur Rizespor formasıyla ilk 3 maçında 3 gol atan ilk isim olan Skoda, Karadeniz ekibinin tarihinde de önemli bir yer edindi. Çaykur Rizespor'daki etkileyici performansını ve Süper Lig’de oynanan futbolu değerlendiren Çekyalı yıldız, “Bana göre Çaykur Rizespor forması altındaki performansım çok iyiydi. Çok sayıda gol attım ve 2019/2020 sezonunda Süper Lig'de kalmamıza yardımcı oldum. Çaykur Rizespor'da olmaktan dolayı çok keyif aldım ve orada çok sayıda harika insanla tanıştım. Diğer yandan benim için iyi olmayan kısımlar da vardı. Birincisi, teknik direktörün diğer forvet olan Loic Remy'i tercih etmesi; ikincisi ise Covid hastalığına yakalanmam ve kendimi iyi hissetmemem. Aksi takdirde benim için her şey daha da iyi olurdu. Ama özetle Çaykur Rizespor'daki kariyerimle gurur duyuyorum. Süper Lig'in çok kaliteli bir yapısı var. Aynı zamanda gerçekten zor ve sert bir lig. Ayrıca orada çok iyi kulüpler, harika oyuncular ve teknik direktörler var” diye konuştu.

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“GALATASARAY DEPLASMANINDAKİ ATMOSFERDEN GERÇEKTEN KEYİF ALMIŞTIM”

Taraftar ve stadyum atmosferlerinin rakip oyuncu üzerinde bıraktığı etkisiyle bilinen 4 büyüklere karşı birçok maça çıkan Skoda, zorlu deplasmanlarda attığı gollerle adından söz ettirdi. Çekyalı santrfor, bu süreçte Fenerbahçe’ye 2, Galatasaray’a 2, Beşiktaş’a 1 ve Trabzonspor’a 2 gol kaydetti. Kendisini en çok etkileyen deplasmandan bahseden golcü futbolcu, “Türk taraftarlar, dünyanın en iyilerinden biri. Stadyumlardaki atmosfer inanılmazdı. Onların fanatizmini seviyorum. Galatasaray’ın stadyumunda özellikle maçın başında yaratılan atmosferden dolayı gerçekten keyif almıştım. Ne yazık ki o dönemlerde Covid vurdu ve maçlara taraftarlar gelemedi” ifadelerini kullandı.

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“İSMAİL KARTAL HARİKA BİR TEKNİK DİREKTÖRDÜ, ONDAN ÇOK MEMNUN KALDIM”

Atmacalar’da teknik direktör İsmail Kartal’la beraber çalışan Milan Skoda, tecrübeli teknik direktör yönetiminde 8 maça çıktı ve takımına 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı. İsmail Kartal’ın takım yönetimine değinen yıldız oyuncu, “Evet, İsmail Kartal benim Çaykur Rizespor'daki ilk teknik direktörümdü. Ondan gerçekten çok memnun kaldım. Bir teknik direktör olarak gerçekten harikaydı ve antrenmanlarını çok beğenirdim. Oyuncularla çok iyi iletişim kurabiliyordu ve gerçekten saygılı bir insandı” diye vurguladı.

“GALATASARAY’A KARŞI NADİR GÖRÜLEN BİR ZAFER KAZANMIŞTIK”

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Çaykur Rizespor formasıyla oynadığı dönem unutamadığı maçlara da değinen başarılı futbolcu, 2020 yılında Galatasaray ile Rize’de karşılaştıkları ve 1 gol attığı nefes kesen mücadeleyi hatırlattı. Tecrübeli golcü, maçın 24. dakikasında Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışma sonrası sakatlanan Uruguaylı kaleci içinse ayrı bir parantez açtı. Çekyalı yıldız, “Galatasaray'a karşı gerçekten çok önemli bir galibiyet aldığımızı hatırlıyorum. Böyle zaferler her zaman nadirdir. Diğer yandan Muslera’nın ayağının kırılmasıyla sonuçlanan olaydan dolayı çok üzgündüm. Kaleci Fernando Muslera, inanılmaz bir insan ve Galatasaray efsanesi. Neyse ki iyileşti ve olağanüstü kariyerine devam ediyor” dedi.

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“BEŞİKTAŞ’IN İLGİSİ OLDU AMA ÇAYKUR RİZESPOR GÖNDERMEK İSTEMEDİ”

Süper Lig’deki ilk sezonunda 19 resmi maçta forma giyen golcü futbolcu, takımına 10 gol ve 1 asistlik katkı sağlayarak dikkat çekici bir istatistiğe imza atmıştı. O sezon transferde ismi Süper Lig devlerinden Beşiktaş ile anılan tecrübeli oyuncu, yıllar sonra bu konuyu açıklığa kavuşturarak, “Beşiktaş ve menajerim arasında bazı temaslar oldu ama daha fazlasını bilmiyorum. Hiç kimseyle şahsen konuşmadım. Çaykur Rizespor’un o dönem benim takımdan ayrılacağımı duymak istemediğini biliyorum. Rizespor’da kalmamı istiyorlardı. Aksi takdirde kim Türkiye'nin en iyi takımlarından birinde oynamak istemez ki. Bu, kulüpler ve menajerim arasında olan bir şeydi. Ben sadece Rizespor'daki işlerime odaklanmıştım” diye konuştu.