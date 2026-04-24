Süper Lig'in eski yıldızı Michael Eneramo geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti! Kahreden detay

Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2026 16:03

Türkiye'de Beşiktaş ve Sivasspor gibi takımlarda forma giyen Michael Eneramo maç sırasında geçiridiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eneramo'nun 2013 yılın kalbinde sorun olduğu gerekçesiyle Beşiktaş'ta düzenli forma giyemediği iddia edilmişti.

Türkiye'de Sivasspor, Beşiktaş, Karabükspor, Başakşehir ve Manisaspor formaları giyen Michael Eneramo, kalp krizi sonucu vefat etti.

ANTRENMANDA FENALAŞTI

Nijerya kaynaklarından alınan bilgilere göre Michael Eneramo, Kaduna Eyaleti'nde bir antrenman sırasında bayılmasının ardından hayatını kaybettiği bildirildi.

KURTARILAMADI

İlk raporlara göre, olay Kaduna'daki U/Yelwa Mini Stadyumu'nda meydana geldi. 40 yaşındaki Eneramo'nun antrenman sırasında aniden yere yığıldığı belirtildi.

NİJERYA FUTBOL FEDERASYONU DOĞRULADI

Hastaneye kaldırılan Eneramo, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nijerya Futbol Federasyonu da yaptığı resmi açıklamayla eski milli futbolcularının vefat ettiğini doğruladı.

KALP SORUNU 2013'TE ORTAYA ÇIKMIŞTI

2013 yılında Sivasspor'dan Beşiktaş'a transfer olurken yapılan sağlık kontrollerinde kalbinde sorun tespit edilen Michael Eneramo'nun, bu nedenle oynatılmadığı, Nijeryalı forvet oyuncusunun kalp krizi geçirme riski taşıdığı belirlenmişti.

O dönem yapılan kontrollerde Eneramo'nun kalp kaslarının verimli çalışmadığı, damarlarında sorun çıkarttığı ve bu problemin dizine de olumsuz yönde etki ettiği ortaya çıkmıştı.

