Süper Lig'in eski yıldızı Matias Vargas devleri peşine taktı! Ezeli rakipler karşı karşıya...

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Milli ara sona erdi ve futbolseverler gözünü kulüp maçlarına çevirdi. Takımlar hazırlıklarını sürdürürken, ara transfer dönemi için de şimdiden hareketlilik başladı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR

Fanatik'in haberine göre daha önce Süper Lig'de Adana Demirspor formasını kiralık olarak terletmiş Matias Vargas'ın adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile ciddi şekilde anılıyor.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Çin ekibi Shanghai Port'la sözleşmesi 31 Aralık’ta bitecek olan Arjantinli futbolcunun Türkiye'ye geri dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Öte yandan Vargas'ın menajeri de Türkiye'den ciddi bir ilgi olduğunu belirtmişti.

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BEŞİKTAŞ MASADAYDI AMA...

Çin'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 27 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş masaya oturmuştu ancak Trabzonspor'un da devreye girmesiyle birlikte oyuncunun isteklerinde artış yaşandı.

Maliyeti bir hayli artan futbolcu için Trabzonspor'un görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken, Beşiktaş'ın da yakın takipte olduğu kaydedildi.