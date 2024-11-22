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Süper Lig'in eski yıldızı Matias Vargas devleri peşine taktı! Ezeli rakipler karşı karşıya...

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#TRANSFER#Matias Vargas#Beşiktaş
Süper Ligin eski yıldızı Matias Vargas devleri peşine taktı Ezeli rakipler karşı karşıya...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 08:43

Futbolda milli aranın sona ermesiyle birlikte gözler kulüp maçlarına çevrilirken, başlamasına kısa bir süre kala ara transfer dönemi için de ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Süper Lig'de daha önce Adana Demirspor forması giymiş olan Matias Vargas için devler sıraya girdi.

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Milli ara sona erdi ve futbolseverler gözünü kulüp maçlarına çevirdi. Takımlar hazırlıklarını sürdürürken, ara transfer dönemi için de şimdiden hareketlilik başladı.

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BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR

Fanatik'in haberine göre daha önce Süper Lig'de Adana Demirspor formasını kiralık olarak terletmiş Matias Vargas'ın adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile ciddi şekilde anılıyor.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Çin ekibi Shanghai Port'la sözleşmesi 31 Aralık’ta bitecek olan Arjantinli futbolcunun Türkiye'ye geri dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Öte yandan Vargas'ın menajeri de Türkiye'den ciddi bir ilgi olduğunu belirtmişti.

Süper Ligin eski yıldızı Matias Vargas devleri peşine taktı Ezeli rakipler karşı karşıya...

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BEŞİKTAŞ MASADAYDI AMA...

Çin'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 27 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş masaya oturmuştu ancak Trabzonspor'un da devreye girmesiyle birlikte oyuncunun isteklerinde artış yaşandı.

Maliyeti bir hayli artan futbolcu için Trabzonspor'un görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken, Beşiktaş'ın da yakın takipte olduğu kaydedildi.

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#TRANSFER#Matias Vargas#Beşiktaş

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