Süper Lig'in eski golcüsü için 200 milyon sterlin istediler!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2025 15:42

Coventry City, bir dönem Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen ABD'li forvet oyuncusu Haji Wright için West Ham'dan astronomik bir bonservis bedeli talep etti.

2021-2023 yılları arasında Süper Lig'de Antalyaspor forması terleten ve 64 maçta 31 gol - 5 asistlik performans sergileyen ABD'li forvet oyuncusu Haji Wright, 9 milyon Euro karşılığında Coventry City'ye transfer olmuştu.

İngiliz ekibinde takımın değişmezlerinden olan ve attığı gollerle dikkatleri üzerine toplayan 27 yaşındaki golcü oyuncu için Premier Lig ekibi West Ham United devreye girdi ve Coventry City'ye ilgi yazısı gönderdi.

"200 MİLYON STERLİN"LİK MESAJ!

The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre; Championship'te liderlik koltuğunda oturan ve Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren Coventry City, ABD’li forvet için West Ham'dan gelen ilgiyi hiç tereddüt etmeden reddetti.

Coventry City'nin West Ham'dan gelen ilgi yazısına 'satılık değil' mesajını vermek için 200 milyon sterlinlik astronomik bir bonservis bedeli yazarak transfere kapıyı net şekilde kapattığı kaydedildi.

Coventry City, Premier Lig'e yükselmesi durumunda TV anlaşmaları ve sponsorluklar sayesinde 200 milyon euronun üzerinde bir geliri kasasına koyacak.

PERFORMANSI

Bu sezon 18 lig maçında 8 gol kaydeden Haji Wright, takımın en golcü ikinci ismi konumunda.

Coventry City'de üçüncü sezonunu geçiren Haji Wright, mavi-beyazlı takımda çıktığı toplam 101 resmi maçta 40 gol atıp 11 de asist üretti.

