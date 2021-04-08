Süper Lig'in eski futbolcusu Ognjen Vranjes'ten şike itirafı!

Spor Arena Dış Haber | 2014 ve 2016 yılları arasında Süper Lig'de önce Elazığspor, ardından Gaziantepspor'da oynayan ve kariyerini Belçika'da Charleroi takımında sürdüren Ognjen Vranjes, başına gelen şike olayları hakkında konuştu.

Hırvatistan basınına konuşan Ognjen Vranjes, Türkiye'den sonra gittiği Yunanistan'da kendisine şike teklifi yapıldığını ve tehdit edildiğini belirtti.

'MAFYA İŞLERİNİ HİÇ SEVMEM!'

Yunanistan'da AEK takımında oynarken şike teklifi aldığını belirten Vranjes, ''Yunanistan'da oynadığım dönem bir gün telefonum çaldı. Arayan kişi Sırbistan'dan bir menajerdi. Herkesin bildiği bir maç için şike ayarlıyordu. PAOK Başkanı Savvidis'in sahaya girip, silahını çıkardığı maçtı! PAOK ile AEK, şampiyonu belirleyecek kritik bir maça çıkacaktı. Bana şike teklifinde bulundular. Bu teklifi kabul etmeyince tehdit etmeye başladılar. Yunanistan'da birçok böyle olay oluyordu ama ben bu tarz mafya işlerini hiç sevmem. Teklifi geri çevirdim ve bu durumu hemen kulübüme ilettim.'' sözlerini kullandı.

'BENİ TEHDİT ETTİLER, KENDİMİ SATAMAM'

Bosna Hersekli futbolcu, ''Şike teklifini kabul etmeyince Yunanistan'a gelip beni bulacaklarını söylediler. Ben de ne olursa olsun diyerek gelin dedim. Bence hayattaki her şey para değildir. Böyle bir şike teklifini kabul ederseniz kendinizi satmış olursunuz. Takımınızı, teknik direktörünüzü, taraftarınızı satarsınız! Ben kendimi, ruhumu satamam.'' dedi.

O MAÇTA NE OLMUŞTU?

Ognjen Vranjes'in bahsettiği maç 2017-18 sezonunda oynanmıştı. İki takım da şampiyonluk mücadelesi verirken maçı AEK 3-0 kazanmıştı. Karşılaşma sonrası PAOK Başkanı Ivan Savvidis, elinde bir silahla sahaya inmişti. Bu olaylar ise tüm dünyada sert bir şekilde eleştirilmişti. Ivan Savvidis, olayların ardından 3 yıl futboldan men cezası almıştı.

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