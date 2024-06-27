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Süper Lig'in eski futbolcusu N'Guemo, trafik kazasında hayatını kaybetti

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#Süper Lig#Landry N'guemo#Akhisarspor
Süper Ligin eski futbolcusu NGuemo, trafik kazasında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 19:48

Süper Lig'de Akhisarspor ve Kayserispor formaları giyen Kamerunlu eski futbolcu Landry N'Guemo, geçirdiği trafik kazası sonucu 38 yaşında hayatını kaybetti.

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Süper Lig'de bir dönem Akhisarspor ve Kayserispor'da forma giyen eski futbolcu Landry N'Guemo'dan acı haber geldi. 38 yaşındaki Kamerunlu eski futbolcu, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Kayserispor'dan N'Guemo için yapılan açıklamada; "2016-2017 yılları arasında takımımızda forma giyen Kamerunlu futbolcu Landry N'Guémo’nun vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kederli ailesine, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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#Süper Lig#Landry N'guemo#Akhisarspor

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