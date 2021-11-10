Süper Lig'in en değerlisi Uğurcan Çakır! Mesut Özil sürprizi...

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Süper Lig’de şampiyonluk için kıyasıya bir rekabet yaşanırken, KPMG Football Benchmark ekibi de Süper Lig’in en değerli 10 futbolcusunu araştırdı. Araştırmaya göre; Türkiye’nin değerli futbolcusu Trabzonspor’un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır oldu.

19 milyon 100 bin Euro’luk piyasa değeri olan 25 yaşındaki kaleciyi 15 milyon 900 bin Euro’luk değeriyle Beşiktaş’ın Bosnalı yıldızı Miralem Pjanic takip ediyor. Üçüncü sırada ise 15 milyon 800 bin euroluk değeriyle Fenerbahçe’nin kalecisi Altay Bayındır yer alıyor.

MESUT ÖZİL LİSTEDE YOK

En değerli ilk 10 oyuncu arasında Fenerbahçe’den dört, Beşiktaş’tan üç, Trabzonspor’dan iki, Galatasaray’dan ise bir futbolcu yer aldı. Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil listede kendisine yer bulamadı.

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KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Oytun Önder, “Avrupa’nın birçok liginde en değerli futbolcular hücum oyuncuları oluyor. Ancak Türkiye’nin en değerlisi bir kaleci. Bu listede zirvede olması Uğurcan Çakır’ın potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor” dedi.