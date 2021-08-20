Süper Lig'in en değerli takımı! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş...

Spor Arena Araştırma - Süper Lig'de 2021/22 sezonu geçen hafta oynanan maçlarla başladı. 2. hafta ise bugün başlayacak. Takımlar bir yandan lige iyi başlangıç için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da eksik bölgelerine transfer yapmaya ve harcama limiti içerisinde kalmak için gönderilecek isimlerle yollarını ayırmaya çalışıyor.

Süper Lig'de mücadele eden 20 takımın güncel kadro değerlerini sizler için derledik. Transfermarkt verilerine göre yaptığımız derlemede kadro değeri olarak Fenerbahçe zirvede yer alıyor. 38 futbolcusu bulunan Sarı-lacivertli takımın yaş ortalaması 26.4, yabancı sayısı ise 22. Fenerbahçe'nin kadro değeri ise 101.93 milyon Euro.

İkinci sıradaki son şampiyon Beşiktaş ise 33 futbolcusu ve 26.8 yaş ortalamasıyla 101.45 milyon Euro kadro değerine sahip. Siyah-beyazlı takımın yabancı sayısı ise 16.

Galatasaray ise 34 futbolcu, 26.8 yaş ortalaması ve 16 yabancı oyuncusu ile 97.88 milyon Euro kadro değeriyle üçüncü sırada yer buldu.

İşte Süper Lig takımlarının kadro değeri