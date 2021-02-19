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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.02.2021 - 10:06 | Son Güncelleme:

Süper Lig'in düşme hattında kritik maç! Denizlispor'un konuğu Gençlerbirliği...

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Süper Lig'in düşme hattında kritik maç! Denizlispor'un konuğu Gençlerbirliği...
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Süper Lig'de son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, 26. hafta mücadelesinde yarın 19. durumdaki Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Denizli Atatürk Stadı'nda hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği müsabakası, saat 16.00'da başlayacak.

Ligde Göztepe'yi 2-1 mağlup ettikten sonra çıktığı 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Yukatel Denizlispor, 26. haftaya 18 puanla son sırada girdi. İç sahada son 2 maçında yenilmeyen ve 4 puan toplayan yeşil-siyahlı ekipte cezalı Tiago Lopes yarın forma giyemeyecek.

Denizlispor’da kabus bitmiyor Ligde kalma umutları tükeniyor...
Denizlispor’da kabus bitmiyor! Ligde kalma umutları tükeniyor...

Son 7 maçtır galip gelemeyen ve bu müsabakalarda sadece 1 puan alabilen Gençlerbirliği ise ligde 20 puanla 19. durumda yer alıyor. Son 5 deplasman maçında sahadan galibiyetle ayrılamayan Başkent temsilcisi, ligde son 3 maçta fileleri havalandıramadı.

Ligin ilk devresinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Yukatel Denizlispor, rakibiyle Süper Lig'de oynadığı 41 müsabakada 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 71 gol atan yeşil-siyahlı ekip, kalesinde 60 gol gördü.

 

Süper Ligin düşme hattında kritik maç Denizlisporun konuğu Gençlerbirliği...

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