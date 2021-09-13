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Futbol
Haber Giriş: 13.09.2021 - 22:57 | Son Güncelleme:

Süper Lig'in dördüncü haftası tamamlandı! Beşiktaş lider tamamladı

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Süper Lig'in dördüncü haftası tamamlandı! Beşiktaş lider tamamladı

Süper Lig'in dördüncü haftası, oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı. Ligde dördüncü hafta maçları tamamlanırken, Beşiktaş averajla zirvede yer aldı.

Haftanın son gününde Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor karşılaşmaları yapıldı.

Gaziantep, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0, Aytemiz Alanyaspor ise GZT Giresunspor'u 1-0'la geçti.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakalarda ise Trabzonspor ile Galatasaray 2-2, Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor ise 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonluk yarışında haftanın kazananı ise Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 ile geçerek averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Lig'de dördüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: 4-0
İttifak Holding Konyaspor-Altay: 3-1
Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: 2-0
Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 3-0
Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: 0-2
Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Göztepe-Medipol Başakşehir: 2-1
Trabzonspor-Galatasaray: 2-2
Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0
Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor: 1-0

- Puan durumu
O G B M A Y Av. Puan
1.BEŞİKTAŞ 4 3 1 0 7 0 7 10
2.TRABZONSPOR 4 3 1 0 10 4 6 10
3.FENERBAHÇE 4 3 1 0 6 1 5 10
4.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 4 3 1 0 7 3 4 10
5.GALATASARAY 4 2 2 0 8 5 3 8
6.ATAKAŞ HATAYSPOR 4 2 1 1 9 3 6 7
7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 4 2 1 1 7 3 4 7
8.YUKATEL KAYSERİSPOR 4 2 1 1 4 4 0 7
9.ALTAY 4 2 0 2 8 6 2 6
10.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 4 2 0 2 4 8 -4 6
11.AYTEMİZ ALANYASPOR 4 2 0 2 3 9 -6 6
12.GÖZTEPE 4 1 2 1 5 5 0 5
13.KASIMPAŞA 4 1 2 1 5 5 0 5
14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 4 1 1 2 4 5 -1 4
15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 4 1 1 2 4 7 -3 4
16.DEMİR GRUP SİVASSPOR 4 0 2 2 4 6 -2 2
17.ADANA DEMİRSPOR 4 0 2 2 2 7 -5 2
18.ÇAYKUR RİZESPOR 4 0 1 3 2 8 -6 1
19.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 4 0 0 4 2 6 -4 0
20.GZT GİRESUNSPOR 4 0 0 4 0 6 -6 0


- 5. hafta programı

Süper Lig'de 5. hafta maçlarının programı şöyle:
17 Eylül Cuma:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)
20.00 Altay-Göztepe (Bornova Aziz Kocaoğlu)
18 Eylül Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)
19 Eylül Pazar:
13.30 GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor (Çotanak)
16.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay)

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