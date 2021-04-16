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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.04.2021 - 10:11 | Son Güncelleme:

Süper Lig'in dibinde puan savaşı! Denizlispor, BB Erzurumspor'u konuk edecek...

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Süper Lig'in dibinde puan savaşı! Denizlispor, BB Erzurumspor'u konuk edecek...

Süper Lig'de son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, 35. hafta mücadelesinde yarın sıralamada kendisinin bir üstünde yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Denizli Atatürk Stadı'ndaki müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Ligde 5 maçtır galip gelemeyen Yukatel Denizlispor, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Haftaya 26 puanla 21. ve son sırada giren yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Recep Niyaz, Ayman Ben Muhammed, Radoslaw Murawski ve Hüseyin Altıntaş hafta içinde hazırlıklarını takımdan ayrı sürdürdü.

Yukatel Denizlispor'un 2 puan önünde ve maç fazlasıyla 20. durumda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise galip gelemediği son 9 karşılaşmada 3 puan alabildi.

Ligin ilk yarısında Yukatel Denizlispor, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

 

Süper Ligin dibinde puan savaşı Denizlispor, BB Erzurumsporu konuk edecek...

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