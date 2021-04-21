Süper Lig'in çökmesi üzerine Roman Abramovich küplere bindi!

Spor Arena Dış Haber | 12 takımla kurulan Avrupa Süper Ligi, başladıktan iki gün sonra dağılırken ligin kurucu üyeleri arasında yer alan Chelsea'nin Rus milyarder başkanı Roman Abramovich'in tepkisi dikkat çekti.

Taraftar ve İngiliz hükümetinin baskıları sonucu diğer İngiliz takımları gibi Avrupa Süper Lig'den çekilme kararı alan Chelsea'de takımın sahibi Roman Abramovich'in oldukça sinirli olduğu belirtildi.

MİLYARDER BAŞKANIN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

İngiliz basınının haberine göre Roman Abramovich, popülerliğine ve saygınlığına ciddi bir şekilde hasar verildiğini hissederken organizasyon çekilmek zorunda kalmalarından ötürü büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

BU KADARINI BEKLEMİYORDU...

Roman Abramovich'in Avrupa Süper Ligi'nin oluşturulmasına kesin gözle baktığı ancak bu kadar tepkiyi beklemediği kaydedildi.

Chelsea taraftarlarının yönetime gösterdiği sert tepkinin ardından Abramovich'in bir hayli üzgün olduğu da iddia edildi.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...