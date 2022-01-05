Süper Lig'in altın golcüleri! Sezonun ilk yarısında en değerli golleri onlar attı

Haberin Devamı

Süper Lig’in ilk yarısında 188 maç oynanırken, takımlar toplam 501 defa gol sevinci yaşandı. Şüphesiz atılan her gol kendi çapında önemliydi. Ama bazı goller vardı ki, tek kelimeyle ‘altın’ değerindeydi. Bu goller sadece tabelayı değiştirmedi; atan takımı ya mağlubiyetten kurtardı ya da berabere giden maçı kazanmasını sağladı. Diğer taraftan bu golleri atanlar da takımlarına direkt puan kazandırmanın gururunu yaşadı.

HER GALİBİYETE 2.7 BERABERLİĞE İSE 1.4 MİLYON TL ÖDÜL

Mağlubiyetten beraberliğe getirenler 1, galibiyete taşıyanlar 3; berabere bitmesi halinde tek puan gelecek maçın kazanılmasını sağlayanlar da 2’şer puan katkı yapmış oldu. Bunun yanında Süper Lig’de her galibiyete 2.7 milyon TL, beraberliğe ise 1.4 milyon TL performans ödülü verildiğini de dikkate alırsak, direkt puan getiren gollerin değeri bir kat daha artıyor.

Haberin Devamı

ÜÇ FUTBOLCU ZiRVEYE ÇIKTI

Sezonun ilk yarısında attıkları gollerle takımlarına direkt puan kazandıran futbolculara yönelik araştırmamızda 3 isim zirveye çıktı. Trabzonspor’dan Anastasios Bakasetas ve Anthony Nwakaeme ile Fenerbahçe’den Mesut Özil, kaydettikleri gollerle takımlarına 9’ar puanlık katkı yaptı.

BAKASETAS VE MESUT 7’ŞER GOL ATTI

7 golü bulunan Bakasetas ile 6 kez fileleri sarsan Nwakaeme’nin 1. haftadaki 5-1’lik Yeni Malatyaspor maçında attığı 1’er gol sadece averaj katkısı yaparken, diğer bütün golleri puan getirdi. Fenerbahçeli Mesut Özil de 7 golünün 6’sında takımına direkt puan kazandırırken, sadece 3-2 kaybedilen Gaziantep maçındaki golü averaja etki yaptı.

CORNELiUS’TAN 8 PUANLIK KATKI

Bakasetas, Nwakaeme ve Mesut’tan sonraki en değerli golcüler, 8’er puan kazandıran Trabzonsporlu Cornelius, Karagümrüklü Pesic ve Hataysporlu Diouf olurken, Başakşehir’den Okaka ve Altay’dan Bamba 6’şar, Hatay’dan El Kaabi, Adana Demir’den Balotelli ve sezonun ilk yarısını Karagümrük’te geçiren Bertolacci 5’er puan kazandırdı.

HEPSi GOL KRALLIĞINA ADAY

Söz konusu oyuncular aynı zamanda Süper Lig’de gol krallığı yarışında da iddialı durumda. Pesic’in 11 golle birinci sırada yer aldığı yarışta Cornelius, Okaka ve Thiam 9’ar, El Kaabi ve Kasımpaşa’dan Umut Bozok 8’er, Bakasetas, Bertolacci, Bamba, Diouf, Balotelli, Mesut, Sivasspor’dan Yatabare ve Alanyaspor’dan Diedhiou 7’şer golle sıralanıyor.

Haberin Devamı