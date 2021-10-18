Süper Lig'in 9. haftasını Trabzonspor lider kapattı

Ligde 9. haftanın kapanış maçlarında Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Kayserispor'u 6-3, Atakaş Hatayspor da Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.
Sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor, 9. haftada liderliğe yükseldi.
Ligin 9. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 3-2
GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor: 2-0
Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2
Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-2
Kasımpaşa-Göztepe: 1-2
Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor: 1-0
Altay-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-1
Trabzonspor-Fenerbahçe: 3-1
Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor: 6-3
Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: 2-1
- Puan durumu
Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR 9 6 3 0 19 9 10 21
2.ATAKAŞ HATAYSPOR 9 6 1 2 18 7 11 19
3.FENERBAHÇE 9 6 1 2 13 9 4 19
4.BEŞİKTAŞ 9 5 2 2 18 11 7 17
5.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 9 5 2 2 15 11 4 17
6.GALATASARAY 9 5 2 2 14 12 2 17
7.AYTEMİZ ALANYASPOR 9 5 2 2 14 14 0 17
8.ALTAY 9 5 0 4 15 14 1 15
9.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 9 3 5 1 12 9 3 14
10.ADANA DEMİRSPOR 9 3 3 3 14 14 0 12
11.YUKATEL KAYSERİSPOR 9 3 2 4 13 15 -2 11
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 9 3 2 4 11 13 -2 11
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR 9 2 4 3 13 11 2 10
14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 9 3 0 6 11 12 -1 9
15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 9 2 3 4 10 14 -4 9
16.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 9 3 0 6 9 16 -7 9
17.GÖZTEPE 9 2 2 5 9 13 -4 8
18.GZT GİRESUNSPOR 9 2 2 5 5 9 -4 8
19.KASIMPAŞA 9 1 3 5 9 14 -5 6
20.ÇAYKUR RİZESPOR 9 0 1 8 6 21 -15 1
- 10. hafta
Süper Lig'de 10. hafta maçlarının programı şöyle:
22 Ekim Cuma:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)
23 Ekim Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
16.00 Gaziantep FK-GZT Giresunspor (Kalyon)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
24 Ekim Pazar:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)
25 Ekim Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu
17 yaşında ailesinin mutfağında başladı! 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu
Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...
Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...
Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!