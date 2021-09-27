Süper Lig'in 7. haftasını Fenerbahçe lider tamamladı

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Ligin 7. hafta kapanış maçlarında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 1-1, Kasımpaşa ile İttifak Holding Konyaspor ise 2-2 berabere kaldı.

Deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 7. haftada liderliğe yükseldi.

Ligin 7. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Altay-Beşiktaş: 2-1

Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 4-0

Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Adana Demirspor-Gaziantep: 4-0

GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor: 1-1

Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: 3-0

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: 1-2

Galatasaray-Göztepe: 2-1

Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: 2-2



- Puan durumu



O G B M A Y Av. Puan

1.FENERBAHÇE 7 5 1 1 10 5 5 16

2.TRABZONSPOR 7 4 3 0 14 7 7 15

3.ALTAY 7 5 0 2 14 9 5 15

4.BEŞİKTAŞ 7 4 2 1 14 7 7 14

5.ATAKAŞ HATAYSPOR 7 4 1 2 14 6 8 13

6.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 7 3 4 0 11 7 4 13

7.AYTEMİZ ALANYASPOR 7 4 1 2 7 10 -3 13

8.YUKATEL KAYSERİSPOR 7 3 2 2 9 7 2 11

9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 7 3 2 2 11 10 1 11

10.GALATASARAY 7 3 2 2 10 10 0 11

11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 7 2 3 2 10 7 3 9

12.ADANA DEMİRSPOR 7 2 3 2 12 11 1 9

13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 7 2 2 3 7 10 -3 8

14.GAZİANTEP 7 2 2 3 6 10 -4 8

15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 7 2 0 5 7 7 0 6

16.KASIMPAŞA 7 1 3 3 7 10 -3 6

17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 7 2 0 5 7 14 -7 6

18.GÖZTEPE 7 1 2 4 7 11 -4 5

19.GZT GİRESUNSPOR 7 0 2 5 2 9 -7 2

20.ÇAYKUR RİZESPOR 7 0 1 6 4 16 -12 1





- 8. Hafta



Ligde 8. haftanın programı şöyle:

1 Ekim Cuma:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor (Antalya)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk)

2 Ekim Cumartesi:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Göztepe-GZT Giresunspor (Gürsel Aksel)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

3 Ekim Pazar:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Malatya)

16.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

16.00 Gaziantep-Altay (Kalyon)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)