Süper Lig'in 7. haftasını Fenerbahçe lider tamamladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Covid-19da sıcak gelişme... Vakalar hâlâ çok yüksekCovid-19'da sıcak gelişme... Vakalar hâlâ çok yüksek#Koronavirüs
Bülent Korkmaz, Aytemiz Alanyasporu uçuşa geçirdi Kariyerinde bir ilki yaşadıBülent Korkmaz, Aytemiz Alanyaspor'u uçuşa geçirdi! Kariyerinde bir ilki yaşadı#Bülent Korkmaz
Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı 1 kişi hayatını kaybettiEski futbolcu trafikte dehşet saçtı! 1 kişi hayatını kaybetti#Sezer Öztürk
Miçotakisten çok önemli Türkiye itirafıMiçotakis'ten çok önemli Türkiye itirafı#Miçotakis
Erdoğandan yurt eleştirilerine rakamlı, fotoğraflı yanıtErdoğan'dan yurt eleştirilerine rakamlı, fotoğraflı yanıt#Kabine Toplantısı
Kritik zirve öncesi BMye girerken... Rum lider çözüme yanaşmıyorKritik zirve öncesi BM'ye girerken... Rum lider çözüme yanaşmıyor#Nikos Anastasiadis
Trabzonspora Alanyaspordan zirve çelmesiTrabzonspor'a Alanyaspor'dan zirve çelmesi#Trabzonspor
Ajanslar acil koduyla duyurdu: Ünlü yıldız suçlu bulunduAjanslar 'acil' koduyla duyurdu: Ünlü yıldız suçlu bulundu#R. Kelly
Duruşmaya damga vuran sözler Bunlar ailecek katilDuruşmaya damga vuran sözler! 'Bunlar ailecek katil'#Pınar Gültekin
Pfizerden heyecanlandıran açıklama Denemeler başladıPfizer'den heyecanlandıran açıklama! Denemeler başladı#Koronavirüs
Milli haltercimiz Nuray Levent, 3 altınla Avrupa şampiyonu olduMilli haltercimiz Nuray Levent, 3 altınla Avrupa şampiyonu oldu!#Nuray Levent
Okulda skandal görüntüler Minik öğrenci gözyaşları içinde kaldıOkulda skandal görüntüler! Minik öğrenci gözyaşları içinde kaldı#Konya
HDP ittifak kararını açıkladı Dikkat çeken ifadeler...HDP 'ittifak' kararını açıkladı! Dikkat çeken ifadeler...#HDP
Ünlü çiftin duygusal anları... Son zamanlarda biraz üzüldükÜnlü çiftin duygusal anları... 'Son zamanlarda biraz üzüldük'#İpek Açar
Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaşta skandal Vukuatları bitmiyor...Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaş'ta skandal! Vukuatları bitmiyor...#Sezer Öztürk
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Süper Lig'in 7. haftasını Fenerbahçe lider tamamladı

#Fenerbahçe#Süper Lig#Trabzonspor
Süper Ligin 7. haftasını Fenerbahçe lider tamamladı

Süper Lig'de 7. hafta mücadelesi bugün oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı.

Haberin Devamı

Ligin 7. hafta kapanış maçlarında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 1-1, Kasımpaşa ile İttifak Holding Konyaspor ise 2-2 berabere kaldı.
Deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 7. haftada liderliğe yükseldi.
Ligin 7. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Altay-Beşiktaş: 2-1
Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 4-0
Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Adana Demirspor-Gaziantep: 4-0
GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor: 1-1
Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: 3-0
Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: 1-2
Galatasaray-Göztepe: 2-1
Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: 2-2

- Puan durumu

O G B M A Y Av. Puan
1.FENERBAHÇE 7 5 1 1 10 5 5 16
2.TRABZONSPOR 7 4 3 0 14 7 7 15
3.ALTAY 7 5 0 2 14 9 5 15
4.BEŞİKTAŞ 7 4 2 1 14 7 7 14
5.ATAKAŞ HATAYSPOR 7 4 1 2 14 6 8 13
6.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 7 3 4 0 11 7 4 13
7.AYTEMİZ ALANYASPOR 7 4 1 2 7 10 -3 13
8.YUKATEL KAYSERİSPOR 7 3 2 2 9 7 2 11
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 7 3 2 2 11 10 1 11
10.GALATASARAY 7 3 2 2 10 10 0 11
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 7 2 3 2 10 7 3 9
12.ADANA DEMİRSPOR 7 2 3 2 12 11 1 9
13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 7 2 2 3 7 10 -3 8
14.GAZİANTEP 7 2 2 3 6 10 -4 8
15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 7 2 0 5 7 7 0 6
16.KASIMPAŞA 7 1 3 3 7 10 -3 6
17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 7 2 0 5 7 14 -7 6
18.GÖZTEPE 7 1 2 4 7 11 -4 5
19.GZT GİRESUNSPOR 7 0 2 5 2 9 -7 2
20.ÇAYKUR RİZESPOR 7 0 1 6 4 16 -12 1


- 8. Hafta

Ligde 8. haftanın programı şöyle:
1 Ekim Cuma:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor (Antalya)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk)
2 Ekim Cumartesi:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Göztepe-GZT Giresunspor (Gürsel Aksel)
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)
3 Ekim Pazar:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Malatya)
16.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
16.00 Gaziantep-Altay (Kalyon)
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Süper Lig#Trabzonspor