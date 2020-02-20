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GeriFutbol Süper Lig'in 4 büyük kulüp başkanı bir araya geliyor
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Futbol
Haber Giriş: 20.02.2020 - 13:20,Son Güncelleme:/

Süper Lig'in 4 büyük kulüp başkanı bir araya geliyor

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Süper Lig'in 4 büyük kulüp başkanı bir araya geliyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Kulübü başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenlenecek.

TSYD'den yapılan açıklama şöyle:

"TSYD Levent Tesisleri’nde 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 11.00’de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenlenecektir.

Tarafsız bir ortamda ve moderatörlüğünü Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz Tongsir'in yapacağı bu açık oturum bütün ulusal televizyonlar tarafından canlı olarak yayınlanacaktır."

Süper Ligin 4 büyük kulüp başkanı bir araya geliyor


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