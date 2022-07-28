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Süper Lig'in 1 ve 2. hafta programında değişiklik yapıldı

#Süper Lig#Fenerbahçe#Trabzonspor
Süper Ligin 1 ve 2. hafta programında değişiklik yapıldı

TFF, Süper Lig'in ilk iki haftasının programında değişiklik yapıldığını duyurdu.

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TFF, Fenerbahçe'nin 4 - 11 Ağustos tarihlerinde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu müsabakalarına göre Süper Lig'in 1. ve 2. hafta programında değişiklikler yapıldığını duyurdu.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Spor Toto Süper Lig’in 1 ve 2. hafta programının ilanı esnasında duyurulduğu üzere, Fenerbahçe’nin 4 – 11 Ağustos tarihlerinde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu müsabakaları nedeniyle ilk 2 hafta programında değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre; Fenerbahçe’nin 1. haftada 5 Ağustos Cuma günü oynayacağı Ümraniyespor müsabakası 8 Ağustos Pazartesi gününe, 2. haftada 13 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı Kasımpaşa müsabakası ise 15 Ağustos Pazartesi gününe alınmıştır.

Bu değişikliklere bağlı olarak 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15’te oynanacak olan İstanbulspor – Trabzonspor müsabakasının saati 21.00 olarak değiştirilmiştir. Bununla birlikte Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda devam eden bakım onarım çalışmaları nedeniyle anılan müsabaka Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacaktır.

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Ayrıca, 15 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45’te oynanacağı duyurulan Galatasaray – Giresunspor müsabakası da yayın planı gereği 13 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’e alınmıştır."

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Trabzonspor

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