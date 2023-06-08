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Süper Lig'e yükselen son takım belli oluyor: Pendikspor mu, Bodrumspor mu?

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#Futbol#Süper Lig#Spor Toto 1. Lig
Süper Lige yükselen son takım belli oluyor: Pendikspor mu, Bodrumspor mu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 07:00

Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynanacak ve hakem Abdülkadir Bitigen’in düdük çalacağı maçtan galip ayrılacak takım, gelecek sezon Süper Lig’de mücadele etmeye hak kazanacak.

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Spor Toto 1. Lig’de, Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor’un ardından Süper Lig’e yükselecek üçüncü takım bugün belli olacak. Normal sezonu 3. bitirerek doğrudan finale kalan Pendikspor, play-off’ta Göztepe ve Eyüpspor’u eleyen Bodrumspor ile karşılaşacak. Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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Karşılaşma, TRT Spor’dan yayınlanacak. Kazanan takımı Süper Lig’e taşıyacak karşılaşmanın 90 dakikalık normal süresi berabere biterse uzatma bölümüne geçilecek. 15’er dakikalık 2 uzatma bölümünde eşitliğin bozulmaması durumunda seri penaltılara geçilecek. İki takımın bu sezon kendi aralarında oynadığı maçların ilkinde Pendikspor, sahasında Bodrumspor’u 3-0 yenerken, ikinci yarıdaki karşılaşma 2-2 sonuçlanmıştı.

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#Futbol#Süper Lig#Spor Toto 1. Lig

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