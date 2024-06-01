Süper Lig'e yükselen Bodrumspor'a adanmış bir kariyer: Celal Dumanlı! 18 yılda Amatör Lig'den zirveye...

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Trendyol 1. Lig play-off finali büyük bir heyecana sahne oldu. Bodrum FK ile Sakaryaspor, Yeni Adana Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. 90 dakikası 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan ve uzatmalara giden maçta kazanan taraf, 94 ve 105+4. dakikalarda bulduğu gollerle Bodrum FK oldu.

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BODRUMSPOR'A ADANMIŞ BİR KARİYER: CELAL DUMANLI

Bu sonuçla birlikte adını Süper Lig'e yazdıran Bodrum FK'nın santrforu Celal Dumanlı'nın kariyeri, futbolseverlerin gündemine oturdu.

28 Nisan 1994 tarihinde Bodrum'da dünyaya gelen Dumanlı, 2006 yılında Bodrum FK kapısından içeri girdi. 12 yaşında formasını giydiği takımının tüm yaş kategorilerinde boy gösteren ve A Takım'a yükseldiği ilk sezon Süper Amatör Lig'de top koşturan Celal Dumanlı, 18 yıldır Bodrum FK'dan hiç ayrılmadı.

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2015/16 sezonunda TFF 3. Lig'de ilk kez profesyonel olarak top koşturan Dumanlı, 2 sezon sonra 2. Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 ve 2021/22 sezonlarını Bodrum FK formasıyla TFF 2. Lig'de geçiren Celal Dumanlı, 2022/23 sezonunda 1. Lig'e yükselen ekibinin bayrak isimlerinden biriydi.

Geçtiğimiz sezon play-off'a kalma başarısı gösteren Bodrum FK'nın kaptanlarından olan Dumanlı, finalde oynadıkları Pendikspor maçında sahadan mağlubiyetle ayrılmış ve Süper Lig hayalini ertelemişti.

Bu sezon ise topladığı 57 puanla sezonu 4. sırada bitiren ve play-off'a kalmaya hak kazanan Bodrum FK kadrosunda yer alan Dumanlı, Sakaryaspor ile oynanan finalin 59. dakikasında Gökdeniz Bayrakdar'ın yerine oyuna dahil oldu.

120 dakika oynanan müsabakada sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Bodrum FK; Süper Lig'e çıkmanın sevincini yaşarken, Celal Dumanlı da 18 yıldır formasını giydiği takımıyla Süper Lig'e adını yazdırmayı başardı.

Celal Dumanlı'nın altyapısından beri terlettiği Bodrum FK formasıyla Süper Lig'e yükselmesi, futbolseverlerin büyük takdirini topladı.

Kariyerinde Bodrum FK'dan başka herhangi bir takımın formasını giymeyen Dumanlı, çıktığı 260 maçta 47 gol - 13 asistlik bir performans sergiledi.

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"ŞİMDİ GÜLME SIRASI BİZDE"



Bodrum FK'nın kaptanı Celal Dumanlı, Süper Lig'e yükselme başarısı göstermelerinin ardından yaptığı açıklamada "Geçen sene kıl payı kaçırmıştık, bu sene buna izin vermedik. Geçen hafta 2 yıllık ağladım. Eşim çok şaşırdı, beni ağlarken görmemişti. Yeterince ağladık, şimdi gülme sırası bizde." ifadelerini kullandı.