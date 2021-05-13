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GeriFutbol Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da 3 ayrılık birden!
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Futbol
Haber Giriş: 13.05.2021 - 19:21 | Son Güncelleme:

Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da 3 ayrılık birden!

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Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da 3 ayrılık birden!

26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da bu sezon kiralık olarak forma giyen 3 futbolcuyla yollar ayrıldı.

TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor Kulübü, kiralık sözleşmeleri biten Muhammed Şengezer, Yunus Akgün ve İsmail Yüksek'e verdikleri hizmetten dolayı teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Şengezer, Akgün ve Yüksek'in sözleşmelerinin sona erdiği belirtilerek, "Üç futbolcumuza da kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kendi kulüplerinde ve futbol yaşamlarında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Süper Lige yükselen Adana Demirsporda 3 ayrılık birden

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