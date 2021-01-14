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GeriFutbol Süper Lig'e transfer olması gündemde olan Pato'dan yeni açıklama!
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Futbol
Haber Giriş: 14.01.2021 - 12:39 | Son Güncelleme:

Süper Lig'e transfer olması gündemde olan Pato'dan yeni açıklama!

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Transferde adı Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile anılan Brezilyalı futbolcu Pato, kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı ünlü futbolcu Pato, Süper Lig'e transfer olacak mı? Gaziantep FK ile adı anılan Brezilyalı yıldız, 6 aydır bir kulüpte oynamıyor.

Hala boşta olan ve Süper Lig'e gelmesi gündemde olan Pato, kariyeri hakkında önemli sözler kullandı.

''YAKINDA DÖNÜYORUM''

31 yaşındaki futbolcu, ''Yakında futbola geri dönüyorum. Henüz tam anlamıyla belli değil ama ben emekli olmadım, olmayı da düşünmüyorum. 5 sene daha futbol oynamayı düşünüyorum hatta. Düzenli antrenman yapıyorum, kendime iyi bakıyorum.'' sözlerini kullandı.

Süper Lige transfer olması gündemde olan Patodan yeni açıklama

Gaziantep FK'dan önce geçen sene adı Sivasspor ile de anılan Pato, kariyerinde Milan, Chelsea, Villarreal gibi takımların formalarını giymişti.

Süper Lige transfer olması gündemde olan Patodan yeni açıklama

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