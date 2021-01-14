Süper Lig'e transfer olması gündemde olan Pato'dan yeni açıklama!

Brezilyalı ünlü futbolcu Pato, Süper Lig'e transfer olacak mı? Gaziantep FK ile adı anılan Brezilyalı yıldız, 6 aydır bir kulüpte oynamıyor.

Hala boşta olan ve Süper Lig'e gelmesi gündemde olan Pato, kariyeri hakkında önemli sözler kullandı.

''YAKINDA DÖNÜYORUM''

31 yaşındaki futbolcu, ''Yakında futbola geri dönüyorum. Henüz tam anlamıyla belli değil ama ben emekli olmadım, olmayı da düşünmüyorum. 5 sene daha futbol oynamayı düşünüyorum hatta. Düzenli antrenman yapıyorum, kendime iyi bakıyorum.'' sözlerini kullandı.

Gaziantep FK'dan önce geçen sene adı Sivasspor ile de anılan Pato, kariyerinde Milan, Chelsea, Villarreal gibi takımların formalarını giymişti.

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