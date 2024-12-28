Süper Lig'e Taha Altıkardeş damgası! Transfer...

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Göztepe'de futbolcular topladığı 28 puanla 2024 yılını 4'üncü sırada tamamladı. İzmir ekibinde, İngiliz devi Chelsea'den kiralanan Fildişi Sahilli golcü Datro Fofana 8.5 milyon euro değeriyle ilk sırada yer aldı. Bu sezon sarı-kırmızılı formayı 9 maçta giyen Fofana 2 gol attı. Ardından sol dizinden sakatlık geçirip ameliyat olan 22 yaşındaki futbolcu büyük şanssızlık yaşadı.

NEREDEYSE 2 KATINA ÇIKTI

Göztepe'nin genç stoperi Taha Altıkardeş de 5.5 milyon euroluk değere ulaştı. 3 milyon eurodan yaklaşık iki katı değer kazanan Taha dikkat çekti. 2023-2024 sezonunda Trabzonspor'dan bonservisi alınan 21 yaşındaki oyuncu kısa süre içinde Göztepe'de kendini gösterdi.

AVRUPA KULÜPLERİ İZLİYOR

Performansıyla birçok Avrupa kulübünün de dikkatini çeken genç savunmacı, savunmadaki istikarıyla dikkatleri üzerine çekti. Öte yandan Taha, Süper Lig'de 14 maça çıkıp 2 kez fileleri sarstı.

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HUGO'NUN DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Bu sezon başında Brezilya'nın Flamengo takımından gelen orta saha Victor Hugo'nun değeri ise 5 milyon euro olarak belirlendi. Genç orta saha oyuncusu 12 maçta 501 dakika oynadı. Göztepe'nin parlayan yıldızı Romulo Cardoso da 3.7 milyon euroya ulaştı. Takımın yıldızı olan Romulo, 14 Süper Lig maçında 7 gol attı ve 4 asistle oynadı.