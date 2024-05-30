Süper Lig'e son bilet! Sakaryaspor-Bodrum FK muhtemel 11'ler, istatistikler, son gelişmeler, iddaa oranları, bilinmeyenler...

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SAKARYASPOR

34 maçlık normal sezonu 3. sırada bitiren Sakaryaspor, yaklaşık 20 gündür play-off finalindeki rakibini bekliyor.

Sezona Taner Taşkın'la başlayıp Tuncay Şanlı ile devam etmişlerdi, final haftasına girerken dümene Coşkun Demirbakan geçti.

Son 1.5 ayı geçiren Nsama Simon dışında göze çarpan bir eksikleri yok.

Sağ açık Odise Roshi ve santrfor alternatiflerinden Kabongo Kasongo (28 maç - 8 gol) maç saati netleşecek.

Savunmada kontrol Rajko Rotman'da... Orta alanda "Sinan Kurt & Murat Cem Akpınar" ikilisi öne çıkıyor.

22 gol katkısı (16 gol - 6 asist) Yonathan Del Valla en önemli hücum silahı...

Kasongo yetişmezse gözler Dino'nun (Ndlovu) üzerinde olacak.

BODRUM FK

Normal sezonu 4. sırada tamamlatan Bodrum FK ise, Boluspor ve Çorum FK engellerini aşarak 1. Lig play-off finaline geldi.

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Eren Albayrak sezonu kapatmıştı; Çorum FK ile oynanan ilk maçta stoperlerden Süleyman Özdamar'ı kaybettiler.

Savunmanın ortasında "Ondrej Celustka & Ali Aytemur" ikilisini izleyeceğiz.

Kaptan Kenan Özer (30 maç - 8 gol 6 asist) ve Gökdeniz Bayrakdar (37 maç - 8 gol 5 asist) hücumda öne çıkan isimler...

Kenardan gelen Celal Dumanlı ve Haqi Osman, Boluspor maçında turu getiren oyuncular olmuştu.

33 maçta forma giyip 16 kez kalesini gole kapatan Diogo Sousa ile orta alanda direnci yükselten Musah Mohammed'i de unutmayalım.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Bodrum FK, bu sezon Sakaryaspor'la oynadığı 2 maçta da gol yemedi. (1G 1B)

- Sakaryaspor'un oynadığı son 8 maçın 6'sı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, bu sezon 23 resmi karşılaşmada düdük çaldı. (102 sarı kart - 6 kırmızı kart - 17 penaltı)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Sakaryaspor kazanır" oldu!

%35'lik kesim Adana'da oynanacak maçta (90 dakika içinde) Sakaryaspor'un Süper Lig vizesi almasını bekliyor...

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%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede (90 dakika içinde) en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Tüm normallerin üzerinde Şampiyon Oran, Misli'de! Her gün 500 TL ek kazanç fırsatı!

ARŞİV - Eyüpspor TD Arda Turan, Spor Arena YouTube kanalına konuk oldu...