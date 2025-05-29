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Süper Lig'e son bilet sahibini buluyor

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#Karagümrük#Bandırmaspor#Süper Lig
Süper Lige son bilet sahibini buluyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 07:00

Karagümrük 1 sezon aradan sonra Süper Lig’e dönmek, Ban Ban ise tarihinde bir ilke imza atmak istiyor.

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Trendyol 1. Lig’de Kocaelispor ve Gençlerbirliği’nin ardından Süper Lig’e çıkacak son takım, bugün Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor play-off final maçında belli olacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadı’ndaki play-off finali saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Ligde uzun süre ilk 2 içinde yer almasına rağmen Gençlerbirliği’ne geçilen İstanbul temsilcisi, sezonu 66 puanla 3. sırada tamamladı. Statü gereği doğrudan play-off finaline yükselen Fatih Karagümrük, geçmiş sezonlarda yer aldığı Süper Lig vizesi için bir kez daha sahaya çıkacak.

Normal sezonu beşinci sırada bitiren Bandırmaspor play-off ilk turunda Erzurumspor, ikinci turunda Boluspor’u eledi. 2021-2022’de, bu sezon olduğu gibi yine Mustafa Gürsel’in çalıştırdığı Bandırmaspor, finale kadar yükseldiği play-off’ta İstanbulspor’a yenilerek Süper Lig’e çıkamamıştı.

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BU SEZON BANBAN ÜSTÜN

İki ekibin bu sezon ligde karşılaştığı müsabakalarda Bandırmaspor rakibine 1-0 ve 2-1’lik skorlarla üstünlük kurdu. Profesyonel liglerde 14 kez karşılaşan iki ekipten Bandırma’nın 8, Karagümrük’ün 3 galibiyeti bulunurken 3 müsabaka da eşitlikle tamamlandı. Bandırmaspor’un 19 gol bulduğu karşılaşmalarda Karagümrük de 9 gol üretti

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#Karagümrük#Bandırmaspor#Süper Lig

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