Süper Lig'e son bilet hangi takımın olacak? Adana Demirspor'un Fatih Karagümrük karşısında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

ADANA DEMİRSPOR

- Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'le büyük başarı elde edip TFF 1. Lig'e yükselen Adana Demirspor TD Cüneyt Dumlupınar, eski takımına karşı mücadele edecek. Sportif direktör olarak geldiği Adana ekibinde görevi uğur Tütüneker'den devralmıştı...

- Akhisarspor yenilgisiyle başlayan serüven, sonrasındaki 9 maçta 7 galibiyet elde edilmesiyle birlikte play-off finaline kadar takımı getirdi.

- Bir başka ilginç hikaye de Erkan Zengin'den... Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük çatısı altında Cüneyt Dumlupınar'ın kaptanıydı. Bu sezonun ilk maçında da Fatih Karagümrük formasıyla Adana Demirspor'a karşı mücadele etti. Devre arasında Adana Demirspor'la anlaştı ve kırmızı kart cezalısı olduğu 2 maç dışında, sahaya çıktığı 17 maçta 22 gole katkı yapıp (8 gol - 14 asist) Süper Lig'in kapısına dayandı...

- Takımda önemli bir eksik yok, Bursaspor'u eleyen kadro aynen devam edecek. Sağ bekte Tarık Çamdal, sol açıkta Volkan Şen, en ileride Pa Dibba yer alacak.

FATİH KARAGÜMRÜK

- Yarı finalde Akhisarspor engelini 3-3 ve 1-0'lık skorlarla geçip adını finale yazdıran Fatih Karagümrük'te, takımın başında yardımcı antrenör Atılay Canel olacak.

- Uzun süredir sakat olan Cristobal Jorquera, play-off finalinde takımını bir kez daha yalnız bırakacak.

- Akhisarspor ile yapılan play-off yarı final karşılaşmasında sakatlanan tecrübeli stoper Yalçın Ayhan ile kaptan Zeki Yıldırım'ın durumu ise maç saati netlik kazanacak.

- Gözler, adı Fenerbahçe ile anılan sol açık Brahim Darri'nin üzerinde...





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında bu sezon oynanan iki maç da karşılıklı gollerle "berabere" bitti.

- Adana Demirspor son 9 maçta yenilgi yüzü görmedi. (7 galibiyet - 2 beraberlik)

- Fatih Karagümrük son 18 maçta sadece 1 kez kaybetti. (10 galibiyet - 7 beraberlik)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu TFF 1. Lig play-off final mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Adana Demirspor Kazanır" oldu!

%36'lık kesim Mavi Şimşekler'in Ankara'daki finalde kazanıp adını Süper Lig'e yazdırmasını bekliyor...

%26'lık kesim ise biraz daha garantiye gitmiş ve "1,0 Çifte Şans" tercihini kuponlarına koymuş, Adana Demirspor'un 90 dakika içerisinde yenilmeyeceğini düşünüyor.

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Adana Demirspor'un play-off yarı finalinde elediği Bursaspor, karşılaşmalar öncesi taraftarları önünde antrenman yapıp gündem olmuştu...