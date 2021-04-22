Süper Lig'e niyet, El Clasico'ya kısmet

Pazar gecesi Avrupa futbolu büyük bir depremle sarsıldı. Real Madrid, Barcelona, Atletico, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Liverpool, AC Milan ve İnter’den oluşan 12 kulüp, Florentino Perez başkanlığında Avrupa Süper Ligi’ni kurduklarını duyurdular.

CITY START VERDİ, DEVAMI GELDİ

Taraftarların inanılmaz direnişi, futbolda yeni bir devrim hayaliyle yola çıkan bu girişim, 48 saatte tükenme noktasına geldi. Salı akşamı Manchester City ile başlayan ayrılık zincirine gece yarısından sonra Premier Lig’in diğer 5 kulübü de katılarak Süper Lig’den çıktıklarını açıkladılar. Gerek taraftarların protestosu, gerek siyasi baskılar, gerekse medyadaki olumsuz hava önce Premier Lig kulüplerini, ardından diğer 4 kulübü geri adım atmak zorunda bıraktı.

ATLETICO MADRID VE 3 İTALYAN DA AYRILDI

6 ingiliz kulübünün ardından ligden çekildiğini duyuran dört kulüp İspanya’dan Atletico, İtalya’dan İnter, AC Milan ve Juventus oldu. Üç İtalyan kulübü dünyanın her yerinden taraftarları heyecanlandırmaya devam etmek için gelecekte de ilgili makamlarla çalışmaya devam edecekleri yönünde benzer açıklamalarda bulundu. Atletico da kulüp ile sadık taraftarları arasındaki uyumu bozmamak için Süper Lig’den çekildiklerini duyurdu.

REAL İLE BARÇA BAŞ BAŞA KALDI

10 takımın çekilmesiyle birlikte Avrupa Süper Ligi’nde sadece Real Madrid ve Barcelona kaldı. İki ezeli rakip bu kez Avrupa Süper Ligi’nde yepyeni bir El Clasico’yu sürdüreceğe benziyor

MANU BORSADA TAM 150 MİLYON POUND KAYBETTİ

Premier Lig’in büyük altılısı ile birlikte dün çıktıklarını açıklayan 4 dev ekip ‘Avrupa Süper Ligi’nin 23 yıllık sözleşmesinin ilk 3 yılında ayrılamayacaklarını’ belirten bir sözleşmeye imza attılar. Ve bu yola çıkarken kulüplerin her biri 8 milyon poundluk hisse senedi satın aldı.

HİSSELER ÇAKILDI

Küresel bir franchise yaratma yönündeki bu adımlardan vazgeçen kulüpler arasındaki en büyük zararı borsada hisseleri yüzde 12 düşen Juventus ve yüzde 6 düşen M.United gördü. Juventus’un rakamsal zararı açıklanmazken, United’ın borsadaki değer kaybı 150 milyon pound olarak duyuruldu

GARANTİ Mİ VAR?

İmzalanan sözleşmeler, alınan hisseler, hukuki boyutlar ve daha çok para için çıkılan yoldan 48 saatte büyük bir zararla ayrıldılar. Bunun bir telafisi ya da garantisi olmalı diye düşünmeden edemiyor insan. Kulüpler iddia edildiği gibi UEFA’dan para mı yoksa bir garanti mi aldı? Kafalardaki soru işaretleri de giderilmeye muhtaç.

EN BÜYÜK KAYBEDEN JUVENTUS BAŞKANI AGNELLI OLDU

UEFA Başkanı Ceferin’in ‘yalancılıkla’ ve ‘yılanlıkla’ suçladığı Juventus Başkanı Andrea Agnelli, bu büyük projenin en büyük kaybedeni oldu. Kulüplerin aralarında ‘kan paktı’ olduğunu ve projenin yüzde 100 başarılı olacağını söyleyen Agnelli 24 saat sonra “Projenin şu an çalışır durumda olduğunu düşünmüyorum” diyerek pes etti. Sonrasında ise Juventus Kulübü de Avrupa Süper Ligi’nden çıktığını açıkladı.

FLAŞ İDDİA: 6 İNGİLİZ KULÜBÜNE PARA ÖNERDİ

İngiliz futbol tarihine ihanet etmekle suçlanan, Başbakan Boris Johnson’ın bile bir daha bu tip olayların yaşanmaması için yasa çıkaracaklarını açıklamasının ardından kulüplerin baskılara daha fazla dayanamayarak ayrıldığı yönündeki iddialar dikkat çekiciydi. Ancak en çarpıcı iddia; Katalan basınından geldi. Mundo Deportivo gazetesi, “UEFA’nın 6 İngiliz kulübüne ligden çıkması için para teklif ettiğini ve bu teklifin diğer kulüplere iletilmediğini” yazdı.

HUZUR İÇİNDE YAT SÜPER LİG

· Projenin kısa sürede çöküşü Avrupa medyasının da ilk sayfalarında yer aldı. İşte o manşetler;

· A Bola: Huzur içinde yat Avrupa Süper Ligi

· Mundo Deportivo: Süper Lig ölüyor

· AD: Kaos

· TuttoSport: Çöktüler

· L’Equipe: Futbol bu!

· Marca: Süper Gülünç

· La Gazzetta dello Sport: Süper Kaçış

· Manchester Evening: Oyun bitti

2.8 MİLYAR DOLARLIK ÖZÜR

Liverpool’un sahibi John W. Henry, takımının Süper Lig’e katılması sonrasında ‘gereksiz’ olumsuzluktan kendisinin sorumlu tuttuğunu belirterek, taraftarlardan ve takımından özür diledi. 2.8 milyar dolar kişisel servete sahip Henry yaptığı açıklamada “Taraftarlarımızı onurlandırmak için, Kloop, Billy, futbolcular ve takımın başarısı için çalışan herkesten özür diliyorum. Onların yaşanan aksaklıkta sorumluluğu bulunmuyor. En çok dağılan ve haksızlığa uğrayanlar da onlardı” dedi.

MANCHESTER UNITED SINIFTA KALDI

İngiliz kulüpleri resmi Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamalarla ligden çekildiklerini duyurdular. Ancak yayınlanan bildirilerde sadece Liverpool ve Arsenal samimiyet testini geçti. Her iki kulüp de hata yaptıklarını kabul ederken taraftarlarından özür dileyerek doğru bir iletişim dili kullandı. Liverpool’un sahibi John W. Henry bununla da yetinmeyip yayınladığı bir video ile Klopp’tan, futbolculardan, taraftarlardan ve Liverpool için çaba veren herkesten özür diledi. 52 kelimelik metinde tek bir samimiyet ve özür barındırmayan Manchester United ise sınıfta kaldı.

UEFA BAŞKANI CEFERİN'İN KOZU FFP

Ve aynı gün tam da İngilizler’e imtiyaz tanındığı iddialarının koptuğu gün UEFA Başkanı Ceferin’in L’Equipe gazetesine Finansal Fair Play ile ilgili verdiği demeç düştü. Aynen şu cümleler yazıyordu; “Yeni gerçeklere uyum sağlamalı ve belirli adaletsizlikleri düzeltmeliyiz. Yatırımcıları cesaretlendirmeli ve futbol tutkusuyla kulüpleri finanse edenleri korumalıyız. Finansal Fair Play kurallarını yeniden düzenleyip bazı durumlarda esnetilebiliriz...”

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...