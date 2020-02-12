Süper Lig'e Netflix tehdidi

Spor Arena / Koray DURKAL | Futbolun beşiği İngiltere Premier Ligi, ‘PremFlix’ adını verdiği yeni bir yayın sistemine gündemine aldı. Bu sistemle futbolda, yayıncı kuruluşların aradan çıkarıldığı yeni bir devrin ilk adımları atılacak. DOĞRUDAN GELiR · PremIer Lig CEO’su richard masters geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Netflix benzeri bir sistemle maçları yayınlamak istediklerini ve aradaki yayıncı kuruluşları devreden çıkarmak istediklerini söyledi. Planlanan yeni yayıncılık döneminde kulüpler doğrudan bu platform üzerinden gelir elde edecek ve izlenme oranlarına göre bir dağıtım şekli olacak.

2023’TE BAŞLANACAK

BU sayede Premier Lig kulüpleri daha fazla izlenme ve bilinirlik avantajından faydalanırken seyirciler de daha uygun fiyatlarla maçları izleme şansına sahip olacak. Uygulamaya pilot birkaç ülkeyle başlanacak ve sisteme 2023 yılı başlarında geçilecek.

İngiltere’de Premier Lig için üç yere para ödeniyor

Şu anda İngiltere’de Premier Lig maçlarını izlemek isteyenlerin Sky, BT Sport ve Amazon Prime’a abone olması gerekiyor. Üçünün toplam ücreti yıllık 912 sterlin (yaklaşık 7 bin 300 TL). Bu da ayda 76 sterlin (608 TL) gibi bir rakam ediyor.

3 MİLYAR STERLİN

PremIer Lig yurt içi yayın haklarından 1,6 milyar, yurt dışı yayın haklarından ise 1,4 milyar sterlin kazanıyor. Sadece bir yılda toplam 3 milyar sterlin kazanan Premier Lig, bu sisteme geçmesi halinde izleyicilerden aylık 10 sterlin (80 TL) gibi bir rakam talep etse bile kazancını 8’e katlayarak bu rakamı 24 milyar sterline çıkarabilecek.

YENi BiR TEHDiT

DolayIsIyla 2023’ten itibaren Türkiye’de de Premier Lig maçları Netflix tarzı bir şirket tarafından yayınlanacak. Düşük fiyata en yüksek kalitede futbol yayını vaadeden bu şirket, kısır iç çekişmelerle birbirlerini baltalayan kulüplerimiz için yeni bir tehdit olacak.

Belçika ve Hollanda ligleri birleşmeye hazırlanıyor

“Oyun her geçen gün değişiyor ve bu gerçeği görmezden gelmemiz mümkün değil. Er ya da geç, pazar günleri Liverpool-Barcelona, Real Madrid-Manchester City arasında oynanan Avrupa Süper Ligi maçları olacak.”

80’DEN 400’E ÇıKACAK

Bu Sözler şimdilerde Hollanda ve Belçika Liglerinin birleşmesi için çalışmalarda bulunan Club Brugge CEO’su Bart Verhaeghe’ye ait. Deloitte tarafından yapılan araştırmaya göre hem Hollanda hem de Belçika üst ligleri şu anda televizyon yayınlarından yılda yaklaşık 80 milyon Euro kazanıyor. Kurulacak 18 takımlı (10 Hollanda, 8 Belçika) yeni ligle bu rakam 400 milyon Euro’ya çıkacak.

DEV KULÜPLERDEN DESTEK

Bu çalışmaya Belçika’dan Gent, Club Brugge, Genk, Anderlecht, Standart Liege, Hollanda’dan Ajax, AZ Alkmaar, Utrecht, Feyenoord, PSV Eindhoven ve Vitesse gibi önemli kulüpler destek veriyor.

PREMiER LİG İZLEYENLER AYLıK NE ÖDÜYOR?

SKY: 44 sterlin (352 TL)

BT SPORT: 25 sterlin (200 TL)

AMAZON: 7 sterlin (56 TL) ·

TOPLAM: 76 sterlin (608 TL)

SÜPER LİG İZLEYENLER AYLIK NE ÖDÜYOR?

Digitürk: Ortalama 130 TL