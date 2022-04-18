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Süper Lig'e Muleka ve Haji Wright damgası! 20 gol...

#Süper Lig#Haji Wright#Jackson Muleka
Süper Lige Muleka ve Haji Wright damgası 20 gol...

Kasımpaşa’nın bu sezon devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Jackson Muleka, forma giydiği 9 maçta 9 gole imza attı. Antalyaspor’da son haftalardaki çıkışı ile 11 gole ulaşan ABD'li forvet Haji Wright, takımı adına 12 puana direkt katkı verdi.

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Adana Demirspor karşısında 4-0 kazanan Kasımpaşa'da, maçın öne çıkan ismi Jackson Muleka olurken; Antalyaspor'un arka arkaya aldığı galibiyetlerde Haji Wright golleriyle göz doldurdu. 

JACKSON MULEKA

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Adana Demirspor’u 4-0 mağlup eden Kasımpaşa’da Jackson Muleka’nın performansı dikkat çekiyor.

Bu galibiyetle 44 puana ulaşan Paşa, son 6 maçta 5. galibiyetini elde ederken Demokratik Kongolu forvet de bu süreçte takımı adına önemli rol oynadı.

İlk olarak 13 Şubat’ta Alanyaspor maçında forma giyen Muleka, 1 gol 1 asistle oynadığı maçta takımına 1 puan kazandırmıştı. Göztepe maçında 2 gole imza atan Muleka; Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Karagümrük maçlarında da 1 gol attı. Dün oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında da 2 gol, 1 asistlik performansla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

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Süper Lige Muleka ve Haji Wright damgası 20 gol...

22 yaşındaki forvetin gol attığı karşılaşmalarda Kasımpaşa, 16 puan toplarken yalnızca Fenerbahçe maçında mağlup olarak sahadan ayrıldı.

Muleka, bu sezon Belçika Ligi’nde ise 19 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırmıştı.

HAJI WRIGHT

Süper Lig’de son haftalardaki çıkışını devam ettiren FT Antalyaspor, yenilmezlik serisini 11 maça çıkarırken, üst üste 6. maçını da kazanma başarısı gösterdi.

Güney ekibinin yükselişine 24 yaşındaki ABD'li forvet Haji Wright, attığı gollerle destek verdi.

Wright, ligdeki son 3 maçında 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 33 hafta sonunda golcü oyuncu, bin 456 dakika sahada kalıp, 11 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. Wright, Ziraat Türkiye Kupası’nda bir gol atma başarısı gösterdi.

Süper Lige Muleka ve Haji Wright damgası 20 gol...

Wright, sezon başında Danimarka'nın Sonderjyske takımından kiralık olarak Antalyaspor'a transfer olmuştu.

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#Süper Lig#Haji Wright#Jackson Muleka

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