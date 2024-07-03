Süper Lig'e Michy Batshuayi damgası! Bu alanda zirvede yer alıyor

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Galatasaray’ın önceki gün transferini resmen açıkladığı Michy Batshuayi 2021-22 sezonunda ilk kez adımını attığı Süper Lig’in şimdiden tarihine geçti. 2021’de kiralık olarak Chelsea’den Beşiktaş’a transfer olan Belçikalı yıldız 42 maç formasını giydiği siyah beyazlı takımda 14 gol, 5 asiste imza attı. Sonraki sezon Fenerbahçe’nin Chelsea’den 3.5 milyon Euro’ya bonservisini aldığı Batshuayi iki sezonda 75 maçta 44 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.

MEHMET AURELiO VE JOSE SOSA’DAN FARKLI

Sarı kırmızılıların önceki gün 19.07’de 3 sezonluğuna sözleşme imzalandığını duyurmasıyla birlikte 30 yaşındaki golcü Süper Lig’de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın formasını giyen ilk yabancı olarak Türk futbol tarihine adını yazdıracak. Michy Batshuayi’den önce Mehmet Aurelio; Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Jose Sosa da Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe formaları giyerek 4 Büyük kulübün 3’ünde görev yapan isimler olmuştu.

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EN AZ SÜREDE EN ÇOK SKORA KATKI BATSMAN’DEN

Geçen sezon ligde en az 500 dakika sahada kalan oyuncular arasında en sık gol katkısında bulunan isimlerin zirvesinde Batshuayi var. Belçikalı yıldız toplam 775 dakika sahada kalırken 12 gol, 1 asistle 59.6 dakikada bir skor katkısı üretti.