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Süper Lig'e kiralık transfer damgası! Başakşehir Trezeguet ve Pizzi ile güçlendi... İşte devre arasında atılan imzalar

#Transfer#Başakşehir#Süper Lig Kiralık Transfer
Süper Lige kiralık transfer damgası Başakşehir Trezeguet ve Pizzi ile güçlendi... İşte devre arasında atılan imzalar

Spor Toto Süper Lig’de ara transfer dönemi 8 Şubat gece yarısı itibarıyla sona ererken, takımlar kiralık oyunculara ağırlık verdi. Ara transfer döneminde, Süper Lig takımları 26 kiralık futbolcuyu kadrolarına katarken, 4 milyon 300 bin Euro ile en fazla bonservis ödenen isim Edin Visca oldu. Başakşehir Salih Uçan, Trezeguet ve Pizzi’yi kiralayarak kadrosunu güçlendirirken 2017-2018 sezonunda Galatasaray forması ile gol krallığı yaşayan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takıma geri dönerek 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İşte devre arası transferleri...

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun daha önce aldığı karara göre, 12 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi gece yarısı itibarıyla tamamlandı. Süper Lig’de birçok kulüp kadrolarını güçlendirirken, Altay ve Sivasspor ara transfer döneminin en sessiz takımları oldu.

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Başakşehir’in yıldız futbolcusu Edin Visca 4 milyon 300 bin Euro’ya Trabzonspor’a transfer olurken, en yüksek bonservis bedeli ödenen isim olarak dikkat çekti. Listede ikinci sırada yer alan Antalyaspor forması giyen Paul Mukairu ise 1.90 milyon Euro’ya Kopenhag’a transfer oldu.

 

2017-2018 sezonu gol kralı Süper Lig’e döndü

2017-2018 sezonunda Galatasaray forması ile gol krallığı yaşayan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takıma geri dönerek 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray ara transfer döneminde, yine eski futbolcusu Semih Kaya’yı transfer ederken, Pena ve Pulgar’ı da kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

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Fenerbahçe, sezon başında Premier Lig ekiplerinden Watford’a kiraladığı Ozan Tufan’ı yeniden kadrosuna dahil etti. Ara transfer döneminde en fazla hareketlilik Trabzonspor’da yaşandı. Bordo-mavililer Visca’nın da aralarında olduğu 8 futbolcuyu bonservisi ile kadrosuna katarken, Pushacz’ı kiralık olarak transfer etti. Bordo-mavililer Kouassi, Emrehan Gedikli, Enis Destan, Yusuf Erdoğan ile Bursaspor’dan Taha Altıkardeş, Kerem Şen ve Batuhan Kör’ü renklerine bağladı.

Trezeguet Süper Lig’e döndü

2019-2020 sezonu şampiyonu Başakşehir ara transfer döneminde 11 futbolcu ile yollarını ayırırken, Serdar Gürler ve Emre Çolak’ı kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertli takım Salih Uçan, Trezeguet ve Pizzi’yi kiralayarak kadrosunu güçlendirdi.

Beşiktaş ile anlaşan Gedson, Rizespor forması giyecek

Ara transfer döneminin en fazla ses getiren isimlerinden olan Gedson Fernandes, Çaykur Rizespor’a kiralandı. Beşiktaş 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki futbolcu için 6 milyon Euro ödeyecek. Rizespor öte yandan, Başakşehir’den Ponck’u kiralık, Eren Albayrak, Yusuf Sarı ve Kubilay Kanatsızkuş ve Papiss Cisse’yi bonservisi ile kadrosuna dahil etti.

Süper Lig’de yapılan diğer transferler şöyle:

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Konyaspor: Uğurcan Yazgılı, Amilton, Alberk Koç (kiralık)

Adana Demirspor: Mustafa Kapı, Alper Uludağ, Erhun Öztümer, İsmail Çokçalış, Loic Remy, Damjan Djokovic (kiralık)

Alanyaspor: Emirhan Aydoğan, Erencan Yardımcı (kiralık)

Hatayspor: Selimcan Temel, Kahraba (kiralık), Emre Kaplan (kiralık) ve Yassine Benzia (kiralık)

Gaziantep FK: Stankovski

Kayserispor: Bertolacci, Abdulkadir Parmak, Arif Kocaman, Mert Çetin (kiralık)

Fatih Karagümrük: Biraschi (kiralık), Abdoulaye Toure (kiralık), Bistrovic (kiralık)

Kasımpaşa: Spajic, Tunay Torun, Rayan Aabid, Mamadou Fall, Muleka (kiralık), Mabil (kiralık)

Göztepe: Di Santo, Kenan Piric, Tannane, Aytaç Kara (kiralık), Moubandje (kiralık)

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Antalyaspor: Luiz Adriano, Admir Mehmedi, Fernando, Sinan Gümüş, Alassane Ndao (kiralık)

Giresunspor: Muhammed Gümüşkaya (kiralık), Chiquinho (kiralık)

Yeni Malatyaspor: Zeffane, Kenan Özer, Dicko, Donsah, Campi, Barış Başdaş, Azubuike (kiralık)
Süper Lig’de 2021-2022 sezonu 22 Mayıs 2022’de sona erecek.

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