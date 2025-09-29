Süper Lig'e Icardi-Onuachu damgası!

Haberin Devamı

Lider Galatasaray ligde 7’de 7 ile kulüp rekoru kırarken, aynı sürede 14 puan toplayarak 2. sırada yer alan Trabzonspor ise son 4 sezonun en iyi başlangıcına imza attı. 2 takımın bu başarısında 2 futbolcu öne çıktı, G.Saray’da Mauro İcardi, Trabzonspor’da ise Paul Onuachu. Sarı kırmızılılarda Mauro İcardi ligde çıktığı 6 mücadelede 5 kez ağları havalandırırken, Fırtına’da ise Onuachu 7 karşılaşmada aynı sayıya ulaşarak Arjantinli yıldızla birlikte gol krallığı yarışınını zirvesinde bulunuyor.

Gollerin yarısından çoğunu o attı

Üst üste 4 lig maçında da gol sevinci yaşayan İcardi, G.Saray’daki 4. yılında en iyi 2. sezon başlangıcını yaptı. 33 yaşındaki yıldız 2023-24’te ilk 6 maçta 7 kez gol sevinci yaşamıştı. G.Saray’ın ligdeki 19 golünün yüzde 26’sını kaydeden İcardi’nin aksine Onuachu toplamda 9 kez fileleri sarsan takımının gollerinin yüzde 55’ini bizzat attı.

Nijeryalı futbolcu, attığı gollerle takımına 2 puan kazandıran G.Saraylı meslektaşının aksine 5 golle Trabzonspor’un 14 puanının 8’ini (yüzde 57) getirdi.

İcardi’nin 5 golü de akan oyunda

Mauro İcardi 5 golünü de akan oyunda atarken bu istatistikte ligin lideri konumunda. Onuachu ise 3 golünü akan oyunda filelerle buluştururken Arjantinli yıldızın ardından 2. sırada yer alıyor. İcardi 5 golünü de ceza sahası içinden ağlara gönderirken Onuachu ise 4 golü ceza sahası içinde kaydetti. 63 dakikada bir ağlanı sarsan Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı bu istatistikte de zirvede. 116 dakikada bir gol bulan Trabzonsporlu futbolcu ise Rafa Silva’nın (101 dakikada bir) ardından 3. durumda.