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Süper Lig'e hüzünlü geri dönüş! Depremzedeler için herkes Ülker Stadı'na

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#Fenerbahçe#Konyaspor#Süper Lig
Süper Lige hüzünlü geri dönüş Depremzedeler için herkes Ülker Stadına
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2023 07:00

Deprem nedeniyle ara verilen Süper Lig erteleme maçlarıyla yeniden başlıyor. Fenerbahçe saat 20.00’de Konyaspor’u konuk edecek.

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Tam 11 ilimizi etkileyen, on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketi nedeniyle ara verilen Spor Toto Süper Lig bugün iki erteleme maçıyla yeniden başlıyor... Depremin olduğu günün akşamında oynanması gereken ancak ertelenen Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşması Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Depremin acılarının sarıldığı şu günlerde sportif yönü ikinci planda kalan karşılaşmada Ülker Stadı’nı dolduracak on binlerce taraftar depremzede vatandaşlarımıza desteklerini sürdürecek.

ÖZEL KOREOGRAFİ

Okul Açık Tribünü’ne, yönetimin de desteğiyle deprem acılarının unutulmadığını ortaya koyacak bir koreografi hazırlanıyor. Maçın başlama vuruşu öncesinde açılacak koreografinin hemen ardından İstiklal Marşı okunacak. Sopalı bayraklara depremde ağır kayıplar veren şehirlerin isimlerinin ve depremde hayatını kaybeden bazı simge isimlerin de yazılı olacağı yüzlerce pankartın açılacak. Ayrıca tribün grupları, maça gelecek taraftarları, deprem mağdurlarının soğuk kış günlerinde kullanabilmeleri için sahaya atkı ve bere de atmaya davet etti.

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JORGE JESUS SAHADA YOK

Ligde bir maçı eksik 45 puanla lider Galatasaray’ın 9 puan ardından ikinci sırada yer alan ve zirve yolunda puan kaybı yaşamak istemeyen Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, Konyaspor maçında takımının başında yer alamayacak. PFDK tarafından Adana Demir maçı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası alan Portekizli teknik adam, bu mücadelede sarı lacivertli ekibi yalnız bırakacak. Takımın başında ise yardımcı antrenör Joao de Deus görev alacak.

Süper Lige hüzünlü geri dönüş Depremzedeler için herkes Ülker Stadına

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