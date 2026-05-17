×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig'e hangi takım veda edecek? Hayatta kalmak için son 90 dakika!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Kasımpaşa-Galatasaray#Fenerbahçe-Eyüpspor
Süper Lige hangi takım veda edecek Hayatta kalmak için son 90 dakika
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2026 07:00

Süper Lig'de 2025-26 sezonunun perdesi bugün oynanacak beş maçla kapanacak. Karagümrük ve Kayseri'nin ardından küme düşen 3. takım belli olacak.

Haberin Devamı

Süper Lig’de 2025-26 sezonu bugün oynanacak 5 maçla sona erecek. Galatasaray’ın şampiyon, Fenerbahçe’nin ikinci, Trabzonspor’un üçüncü ve Beşiktaş’ın da dördüncü sırayı garantilediği ligde bugün yapılacak karşılaşmalar, Karagümrük ve Kayserispor’un ardından küme düşecek üçüncü takımı belirleyecek. Karşılaşmaların sonuçlarına göre, 29 puana sahip Antalyaspor, 31 puanlı Gençlerbirliği ile 32’şer puanı olan Kasımpaşa ve Eyüpspor’dan biri 1. Lig’e düşecek.

Galatasaray’da Victor Osimhen yok

Galatasaray, saat 20.00’de başlayacak müsabakada Kasımpaşa’ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe. Sarı kırmızılılarda cezalı Osimhen ve sakat olan Asprilla forma giyemeyecek. Kasımpaşa’da ise sakatlığı süren Winck ile cezalı olan Kamil Ahmet, Cenk Tosun ve kaleci Gianniotis oynamayacak. 32 puanlı ev sahibi, puan alırsa kümede kalacak, yenilirse halinde diğer maçların sonucuna bakılacak.

Haberin Devamı

Süper Lige hangi takım veda edecek Hayatta kalmak için son 90 dakika

Muhtemel ilk 11'ler;

Kasımpaşa: Ali emre, Emre Taşdemir, Becao, Arous, Frimpong, Baldursson, Kerem, İrfan Can, Diabate, Ben Ouannes, Benedyczak.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane (Ahmed), Yunus, Barış Alper, Icardi.

Gözden KaçmasınMauro Icardiden veda gibi açıklama: Teşekkürler Galatasaray...Mauro Icardi'den veda gibi açıklama: 'Teşekkürler Galatasaray...'Haberi görüntüle

Fenerbahçe’nin rakibi Eyüp çok formda

Fenerbahçe, Chobani Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçta İkas Eyüpspor ile karşılaşacak. Hakem Mehmet Türkmen’in yöneteceği karşılaşma öncesi sarı lacivertlilerde 6 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Talisca, Nene, Asensio, Cherif, Guendouzi ve cezalı Ederson kadroda yer almıyor. Eyüp’te de Torres ve Mendy cezalı. Son 4 maçta 10 puan (3G, 1B) toplayan eflatun sarılılar, bugün puan alırsa ligde kalacak. Kaybederse diğer maçların sonuçlarını bekleyecek.

Süper Lige hangi takım veda edecek Hayatta kalmak için son 90 dakika

İşte Muhtemel 11'ler;

Haberin Devamı

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan (Brown), İsmail, Kante, Musaba, Fred, Oğuz, Kerem.

Eyüpspor: Jankat, Calegari, Bedirhan, Claro, Umut Meraş, Taşkın, Radu, Legowski, Baran, Metehan, Umut Bozok.

Gözden KaçmasınBundesligada sezon sona erdi: Avrupa potası ve küme düşenler belli olduBundesliga'da sezon sona erdi: Avrupa potası ve küme düşenler belli oldu!Haberi görüntüle

Trabzon-G.Birliği 5 gün içinde 2. kez

Trabzonspor, hafta içi Türkiye Kupası yarı finalinde 90+2’de attığı golle 2-1 yendiği Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Papara Park’ta saat 20.00’de başlayacak maçın hakemi Atilla Karaoğlan. Fırtına’da Savic, Batagov, Mustafa ve Okay sakat. Başkent ekibinde ise sakatlıkları süren Abdurrahim, Koita, Berk Deniz, Varesanovic, Abdullah, Umut, cezalı Niang ve Onyekuru yok. Gençlerbirliği’nin ligde kalıp kalmayacağı hem buna hem de diğer maçlara bağlı.

Haberin Devamı

Süper Lige hangi takım veda edecek Hayatta kalmak için son 90 dakika

Antalyaspor kazanmaya mecbur

Küme düşme hattını ilgilendiren diğer maçta Hesap.com Antalyaspor, saat 20.00’de Kocaelispor’u ağırlayacak. Corendon Airlines Park’taki karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak

Akdeniz ekibinin kümede kalması, 3 puan almasına ve diğer müsabakalara bağlı.

Günün ilk karşılaşmasında ise, küme düşen Zecorner Kayserispor, hiçbir iddiası bulunmayan TÜMOSAN Konyaspor’u konuk edecek. RHG Enertürk Enerji Stadı’ndaki maçı kadın hakem Melek Dakan yönetecek.

Süper Lige hangi takım veda edecek Hayatta kalmak için son 90 dakika

Muhtemel ilk 11'ler;

Trabzonspor: Onana, Ozan TUfan, Salih, Nwaiwu, Lövik, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Nwakaeme, Augusto, Onuachu.

Haberin Devamı

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Hanousek, Dele-Bashiru, Traore, Oğulcan, Tongya, Göktan, Metehan.

Gözden KaçmasınGöztepe tarihi fırsatı tepti, Başakşehir Avrupa için beklemeye geçtiGöztepe tarihi fırsatı tepti, Başakşehir Avrupa için beklemeye geçti!Haberi görüntüle

4 TAKIM SEZONU AYNI PUANLA BiTiRiRSE

KÜMEDE KALMA iHTiMALLERi

Eyüp ve Kasımpaşa kaybeder, G.Birliği berabere kalır ve Antalya kazanırsa tüm takımların puanı 32 olacak. 4’lü averajda bu ekiplerin kendi aralarında yaptığı maçlarda Antalyaspor 16, G.Birliği 7, Eyüpspor 6, Kasımpaşa da 5 puan topladığ için lacivert beyazlılar düşecek.

3 TAKIM SEZONU AYNI PUANLA BiTiRiRSE

Eyüpspor, Kasımpaşa ve Antalya 32’şer puanda tamamlarsa, kendi aralarındaki maçlarda Antalya 10, Kasımpaşa 4, Eyüp de 3 puan topladığı için Eyüp düşecek.

Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Antalya 32’şer puanda tamamlarsa, kendi aralarındaki maçlarda Antalya 10, Gençlerbirliği 4, Kasımpaşa da 2 puan topladığı için Kasımpaşa düşecek.

Haberin Devamı

Eyüp Gençlerbirliği ve Antalya 32’şer puanda bitirirse, kendi aralarındaki maçlarda Antalya 12, Gençlerbirliği 3, Eyüp 3 puan toplarken, -4 averajlı Eyüp düşecek (G.Birliği’nin averajı -2 olduğu için kurtaracak).

2 TAKIM SEZONU AYNI PUANLA BiTiRiRSE

Eyüp ve Antalya aynı puanda bitirirse iki maçı da kaybeden Eyüp düşüyor.

Kasımpaşa ve Antalya aynı puanda bitirirse 1 yenilgi ve 1 beraberlikle Kasımpaşa düşüyor

Gençlerbirliği ve Antalya aynı puanla bitirirse iki maçı da kaybeden başkent ekibi küme düşer.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Kasımpaşa-Galatasaray#Fenerbahçe-Eyüpspor

BAKMADAN GEÇME!