Süper Lig'e hangi takım veda edecek? Hayatta kalmak için son 90 dakika!

Süper Lig’de 2025-26 sezonu bugün oynanacak 5 maçla sona erecek. Galatasaray’ın şampiyon, Fenerbahçe’nin ikinci, Trabzonspor’un üçüncü ve Beşiktaş’ın da dördüncü sırayı garantilediği ligde bugün yapılacak karşılaşmalar, Karagümrük ve Kayserispor’un ardından küme düşecek üçüncü takımı belirleyecek. Karşılaşmaların sonuçlarına göre, 29 puana sahip Antalyaspor, 31 puanlı Gençlerbirliği ile 32’şer puanı olan Kasımpaşa ve Eyüpspor’dan biri 1. Lig’e düşecek.

Galatasaray’da Victor Osimhen yok

Galatasaray, saat 20.00’de başlayacak müsabakada Kasımpaşa’ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe. Sarı kırmızılılarda cezalı Osimhen ve sakat olan Asprilla forma giyemeyecek. Kasımpaşa’da ise sakatlığı süren Winck ile cezalı olan Kamil Ahmet, Cenk Tosun ve kaleci Gianniotis oynamayacak. 32 puanlı ev sahibi, puan alırsa kümede kalacak, yenilirse halinde diğer maçların sonucuna bakılacak.

Muhtemel ilk 11'ler;

Kasımpaşa: Ali emre, Emre Taşdemir, Becao, Arous, Frimpong, Baldursson, Kerem, İrfan Can, Diabate, Ben Ouannes, Benedyczak.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane (Ahmed), Yunus, Barış Alper, Icardi.

Fenerbahçe’nin rakibi Eyüp çok formda

Fenerbahçe, Chobani Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçta İkas Eyüpspor ile karşılaşacak. Hakem Mehmet Türkmen’in yöneteceği karşılaşma öncesi sarı lacivertlilerde 6 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Talisca, Nene, Asensio, Cherif, Guendouzi ve cezalı Ederson kadroda yer almıyor. Eyüp’te de Torres ve Mendy cezalı. Son 4 maçta 10 puan (3G, 1B) toplayan eflatun sarılılar, bugün puan alırsa ligde kalacak. Kaybederse diğer maçların sonuçlarını bekleyecek.

İşte Muhtemel 11'ler;

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan (Brown), İsmail, Kante, Musaba, Fred, Oğuz, Kerem.

Eyüpspor: Jankat, Calegari, Bedirhan, Claro, Umut Meraş, Taşkın, Radu, Legowski, Baran, Metehan, Umut Bozok.

Trabzon-G.Birliği 5 gün içinde 2. kez

Trabzonspor, hafta içi Türkiye Kupası yarı finalinde 90+2’de attığı golle 2-1 yendiği Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Papara Park’ta saat 20.00’de başlayacak maçın hakemi Atilla Karaoğlan. Fırtına’da Savic, Batagov, Mustafa ve Okay sakat. Başkent ekibinde ise sakatlıkları süren Abdurrahim, Koita, Berk Deniz, Varesanovic, Abdullah, Umut, cezalı Niang ve Onyekuru yok. Gençlerbirliği’nin ligde kalıp kalmayacağı hem buna hem de diğer maçlara bağlı.

Antalyaspor kazanmaya mecbur

Küme düşme hattını ilgilendiren diğer maçta Hesap.com Antalyaspor, saat 20.00’de Kocaelispor’u ağırlayacak. Corendon Airlines Park’taki karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak

Akdeniz ekibinin kümede kalması, 3 puan almasına ve diğer müsabakalara bağlı.

Günün ilk karşılaşmasında ise, küme düşen Zecorner Kayserispor, hiçbir iddiası bulunmayan TÜMOSAN Konyaspor’u konuk edecek. RHG Enertürk Enerji Stadı’ndaki maçı kadın hakem Melek Dakan yönetecek.

Muhtemel ilk 11'ler;

Trabzonspor: Onana, Ozan TUfan, Salih, Nwaiwu, Lövik, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Nwakaeme, Augusto, Onuachu.

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Hanousek, Dele-Bashiru, Traore, Oğulcan, Tongya, Göktan, Metehan.

4 TAKIM SEZONU AYNI PUANLA BiTiRiRSE

KÜMEDE KALMA iHTiMALLERi

Eyüp ve Kasımpaşa kaybeder, G.Birliği berabere kalır ve Antalya kazanırsa tüm takımların puanı 32 olacak. 4’lü averajda bu ekiplerin kendi aralarında yaptığı maçlarda Antalyaspor 16, G.Birliği 7, Eyüpspor 6, Kasımpaşa da 5 puan topladığ için lacivert beyazlılar düşecek.

3 TAKIM SEZONU AYNI PUANLA BiTiRiRSE

Eyüpspor, Kasımpaşa ve Antalya 32’şer puanda tamamlarsa, kendi aralarındaki maçlarda Antalya 10, Kasımpaşa 4, Eyüp de 3 puan topladığı için Eyüp düşecek.

Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Antalya 32’şer puanda tamamlarsa, kendi aralarındaki maçlarda Antalya 10, Gençlerbirliği 4, Kasımpaşa da 2 puan topladığı için Kasımpaşa düşecek.

Eyüp Gençlerbirliği ve Antalya 32’şer puanda bitirirse, kendi aralarındaki maçlarda Antalya 12, Gençlerbirliği 3, Eyüp 3 puan toplarken, -4 averajlı Eyüp düşecek (G.Birliği’nin averajı -2 olduğu için kurtaracak).

2 TAKIM SEZONU AYNI PUANLA BiTiRiRSE

Eyüp ve Antalya aynı puanda bitirirse iki maçı da kaybeden Eyüp düşüyor.

Kasımpaşa ve Antalya aynı puanda bitirirse 1 yenilgi ve 1 beraberlikle Kasımpaşa düşüyor

Gençlerbirliği ve Antalya aynı puanla bitirirse iki maçı da kaybeden başkent ekibi küme düşer.