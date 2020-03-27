Süper Lig'e 'Dünya Kupası' modeli!

Spor Arena / Murat Fevzi TANIRLI - Futbol sevdamız, koronavirüs nedeniyle doğal bir bekleme sürecine girdi. Dünya genelinde liglerin ne zaman tamamlanacağına dair belirsizlik sürüyor. UEFA ise üyelerine Haziran sonuna kadar tamamlanması yönünde zaman planını paylaştı. Premier Lig için değişik öneriler ve yetkililerden görüşler İngiliz medyasında yer alıyor. Bunlardan biri de İngiltere haritasında merkezi bir konumda yer alan Midlands’da 1 ya da 1.5 aylık hızlandırılmış turla kalan 92 maçın tamamlanması. Gerekli tüm tedbirlerin alınarak maçların Midlands’daki statlarda oynanması konuşuluyor. Seyircisiz de olsa sezonun sağlıklı tamamlanabilme sıkıntısını, oynanmaması durumunda futbol ailesi mensuplarının sözleşmelerden doğacak olası hukuksal problemlerini, kulüplerin gelirleriyle ilgili sorunları ve yayıncı kuruluşların da mağduriyetini çözecek bir model olarak düşünüyorlar.

Futbol dünyasının ortak dileği

Koronavirüs sorununun ne zaman tamamen kontrol altına alınacağına dair tıp dünyasından gelen haberler, en hızlı çözümün bile 6 ay içinde olacağı. Neticede bu bir öngörü. İdeal olarak beklenen çözüm süresi ise en az 1 yıl. Elbette sağlığımızın önceliği tartışılmaz ancak diğer yandan da çok büyük bir endüstri olan futbolda tüm ülke federasyonları kalan sadece 8-9 haftayı bir şekilde tamamlama yönünde çözüm arayışında. Kulüplerin de isteği bu yönde. Tüm bu maddi-manevi sorunları çözmek adına ideale yakın çözümün sıfıra yakın riskte uygulanması gerekiyor.

Türkiye için en ideal yer İstanbul

İngilizlerin Midlans formülü, İstanbul merkezli olarak ülkemizde de pekalâ uygulanabilir. İstanbul’da bir nevi Dünya Kupası modelinin karantina formatında uygulanması hem riskler hem de sağlıklı bir şekilde Süper Lig’i tamamlayabilmek açısından değerli. Vodafone Park, Şükrü Saraçoğlu, TT Arena, Recep Tayyip Erdoğan ve Başakşehir statlarında maçlar oynanabilir. Riva’da çok iyi bir kamp merkezi mevcut. İngilizlerin Midlands’da düşündükleri çözümde VAR sisteminin mobil olarak o şehirde kurulması gündemde. İstanbul’da ise böyle bir dert de olmayacak. Riva hem VAR hem de kamp merkezi olarak fevkalâde.

UYGULAMA NASIL OLMALI?

MAÇLAR 1 AYDA BİTMELİ

1- Süper Lig’de kalan 8 haftanın tüm maçları 1 ay içinde bitecek şekilde planlama yapılabilir.

HER HAFTA 2'ŞER MAÇ

2- Salı-çarşamba ve cumartesi-pazar günlerinde, her kulüp haftada 2 maç yapacak şekilde 5 stadyumda oynanabilir.

PİLOT OTELLERDE KONAKLAMA

3- İstanbul’daki takımlar da dahil olmak üzere tüm takımların konaklaması için pilot oteller belirlenir, otellerin kapasitesine göre sadece bu kulüpler konaklayacak şekilde düzenlenir. Bu otellerin çalışanlarının da dış dünyayla irtibatı kesilmeli ve maçlar tamamlana kadar görev yaptıkları otelde kalmaları sağlanmalıdır. Malzeme teminleri program başlamadan hazırlanmış olmalıdır.

SADECE BELİRLİ YÖNETİCİLER

4- Kulüp yöneticilerinden de bu süreçte kafilede yer alacak olanlar önceden belirlenir.

15 GÜN ÖNCEDEN GELİNİR

5- Maçların başlama tarihinden 15 gün önce tüm koronavirüs testleri yapılmış olan kulüpler pilot otellere yerleştirilir.

HERKES AYNI OTELLERDE

6- Otelden statlara ulaşım için kullanılacak servisler ve çalışanların da pilot otellerde kalmaları gerekir.

STATLAR DEĞİŞTİRİLEBİLİR

7- Adil bir uygulama adına İstanbul kulüplerinin de lig maçlarını kendi evlerinde oynamayıp diğer stadyumlarda oynaması sağlanmalıdır.

TFF VE KULÜP TESİSLERİ

8- Maç dışı günlerde kulüplerin idmanları için 5 İstanbul takımının tesisleri ve Riva hizmete açılabilir. Otel çalışanları için uygulanacak tüm yaptırımlar, bu tesisler için de uygulanır. Tesis görevlilerinin de dış dünya ile bağlantısı kesilecek şekilde 1 ay orada kalmaları gerekir.

HAKEMLER RİVA'DA KALMALI

9- Süper Lig’de 72 maçlık etap süresince görev alacak tüm hakemler Riva’daki kamp merkezinde kalabilir. Hakemlik dışında zorunlu işleri olan hakemler ya TFF’den aflarını isteyecek ya da iş yerinden ücretsiz izin alarak katılabilir. Bu esneklik, TFF aracılığıyla kurumlarından sağlanmalıdır.

DEZENFEKTE İŞLEMİNE DİKKAT

10- Otel, stadyum, antrenman tesisi, otobüs gibi tüm yaşam alanlarının dezenfekte işlemlerinin program başlamadan önce tamamlanması ve periyodik olarak uygulanması gerekir.

ALT LİGLERE DE UYGULAYABİLİR

11- TFF 1. Lig, 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup’lardaki 6 hafta için de Süper Lig organizasyonun planlandığı tarihlerin sonrasında benzeri program uygulanabilir.

GEREKLİ ÖNLEM ALINMADAN YAPILIRSA SKANDAL OLUR

“Yok artık, böyle plan mı olur!” diyebilirsiniz. “Yazarak bir çırpıda söylemesi ne kolay, büyük ve geniş çaplı bir organizasyondan bahsediyorsun!” diyenler de olabilir. Ancak Süper Lig’de sezon tamamlanacaksa, mevcut olağanüstü durum nedeniyle olağanüstü tedbirlerin uygulanması kaçınılmazdır. “Ne yardan geçer, ne de serden” yaklaşımıyla olmaz. İnsan hayatı her şeyden değerlidir. Nasıl ki Dünya Kupası öncesinde organizasyonun tüm bileşenleri en az 1-2 hafta önce o ülkeye gidip hazırlıklarına başlıyor ve yaklaşık 40-45 gün orada kalıyorsa, bu model titizlikle uygulanarak başarılabilir.

TİTİZ DAVRANMALIYIZ

Aksi durumda Fenerbahçe Beko Basketbol takımı oyuncularının ya da Avrupa’da birçok futbolcunun başına gelenlerden kaçınılması çok zor. Dünya genelinde 17 Mart’ta 7 bin kişinin öldüğü virüsten, 22 Mart sabahında 13 bin sayısına sadece 6 günde geldiğimizi hatırlatırım. Ülkemizde de geometrik olarak sayının artışını gözlemliyoruz. Ölü sayımız 26 Mart itibarıyla 75’e yükseldi. Test sayısı arttıkça endişelerimiz de artıyor. Bir taraftan #EvdeKal deyip diğer taraftan 18 kulübün oyuncusu, teknik kadrosu, yöneticisi, konaklaması, seyahatleri, antrenmanı, tesis çalışanları gibi yaklaşık 2 bin kişiyi büyük özen ve hassasiyetle korumadan bunu uygulamaya çalışmak skandal olur.