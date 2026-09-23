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Süper Lig'e döneceği iddia edilmişti: Gedson Fernandes için resmi açıklama geldi!

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#Transfer Haberleri#Gedson Fernandes#Trabzonspor
Süper Lige döneceği iddia edilmişti: Gedson Fernandes için resmi açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 15:01

Kariyerini Rusya'da Spartak Moskova forması altında sürdüren ve ismi Trabzospor'la anılan Gedson Fernandes'in menajerlik şirketinden iddialar hakkında açıklama geldi. İşte detaylar...

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Süper Lig'de Galatasaray, Rizespor ve Beşiktaş formaları giydikten sonra 2025 yazında 20.7 milyon euro bonservis bedeli ve 7.3 milyon euro bonuslar karşılığında Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes'in, Trabzonspor'la görüşmelerde bulunduğu ve Türkiye'ye geri dönmeye sıcak baktığı iddia edilmişti.

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"TRABZONSPOR'A TRANSFER OLMA İHTİMALİ YOK, MOSKOVA'DA MUTLU!"

27 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun menajerlik şirketi Gestifute, Sport24'e yaptığı açıklamayla iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Gedson'un Moskova ekibinde mutlu olduğu belirtilen açıklamada, "Gedson'un Trabzonspor'a transfer olma ihtimali yok. O, kariyerini Spartak'ta sürdürmek istiyor ve kulüpte çok mutlu." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lige döneceği iddia edilmişti: Gedson Fernandes için resmi açıklama geldi

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3 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Gedson Fernandes'in Spartak Moskova ile Haziran 2029'a dek sözleşmesi bulunuyor.

Süper Lige döneceği iddia edilmişti: Gedson Fernandes için resmi açıklama geldi

PERFORMANSI

Spartak Moskova formasıyla bugüne dek 47 maça çıkan Gedson Fernandes, 7 gol atıp 4 de asist üreterek toplamda 11 gole doğrudan katkı sağladı.

Süper Lige döneceği iddia edilmişti: Gedson Fernandes için resmi açıklama geldi

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#Transfer Haberleri#Gedson Fernandes#Trabzonspor

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