Süper Lig'e döneceği iddia edilmişti: Gedson Fernandes için resmi açıklama geldi!

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Süper Lig'de Galatasaray, Rizespor ve Beşiktaş formaları giydikten sonra 2025 yazında 20.7 milyon euro bonservis bedeli ve 7.3 milyon euro bonuslar karşılığında Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes'in, Trabzonspor'la görüşmelerde bulunduğu ve Türkiye'ye geri dönmeye sıcak baktığı iddia edilmişti.

"TRABZONSPOR'A TRANSFER OLMA İHTİMALİ YOK, MOSKOVA'DA MUTLU!"

27 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun menajerlik şirketi Gestifute, Sport24'e yaptığı açıklamayla iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Gedson'un Moskova ekibinde mutlu olduğu belirtilen açıklamada, "Gedson'un Trabzonspor'a transfer olma ihtimali yok. O, kariyerini Spartak'ta sürdürmek istiyor ve kulüpte çok mutlu." ifadeleri kullanıldı.

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3 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Gedson Fernandes'in Spartak Moskova ile Haziran 2029'a dek sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Spartak Moskova formasıyla bugüne dek 47 maça çıkan Gedson Fernandes, 7 gol atıp 4 de asist üreterek toplamda 11 gole doğrudan katkı sağladı.