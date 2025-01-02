Süper Lig'e damga vurdular! Forvet hattından en fazla katkıyı Galatasaray alıyor

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Süper Lig’de geride kalan 17 haftalık maratonda forvet oyuncularından en fazla gol katkısı alan takım Galatasaray oldu.

Sarı kırmızılılar ilk 17 haftanın sonunda 47 golle ligin en fazla gol atan takımı olurken, forvet oyuncuları 38 kez fileleri havalandırarak bu gollerin yüzde 80’ine imza attı. Gollerinin yüzde 85’ini hücum oyuncularından elde eden Başakşehir, Süper Lig’de bu istatistikte oransal olarak ilk sırada yer aldı. Fenerbahçe, 40 golün 28’ini forvetlerinden bularak yüzde 70, Beşiktaş ise 25’te 18 golle yüzde 72’lik orana ulaştı. Forvetlerinden en az katkı alan takım 20 golde sadece 3 forvet golüne sahip olan Net Global Sivasspor’un oranı yüzde 15 oldu.

SAMSUNSPOR’DA ORTA SAHANIN TÜM TAKIMDAKİ GOL ORANI YÜZDE 55

Orta sahanın verdiği gol katkılarında ise ligin bu sezonki sürpriz takımı Samsunspor öne çıktı. Kırmızı beyazlı ekip orta saha oyuncularından 16 gollük katkı alırken, bu rakam toplam 29 gol içinde yüzde 55’lik orana denk geldi. 20 gol atan Sivasspor ve 15 golü bulunan Adana Demirspor’un orta saha oyuncuları hiç gol sevinci yaşayamadı. Defanstan en fazla gol katkısı alan takım 20’de 8 golle yüzde 40 oranına ulaşan Sivasspor oldu. Eyüpspor’un defans oyuncuları ise ligin ilk etabında gol atamadı.

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GALATASARAY'DA HÜCUMDAN 23 ASİST

Asist istatistiğinde hücumdan en çok verim alan takım 23 asistle Galatasaray, orta sahada 12’şer asistle Galatasaray ve Gaziantep, savunmada 9 asistle Konyaspor.

ADANA DEMİRSPOR’DA ORTA SAHA BODRUM’DA İSE DEFANS ETKİSİZ KALDI

Gol ve asistin bir arada değerlendirildiği skor katkısında G.Saray’ın hücum hattı yine farkını ortaya koydu. 38 gol, 23 asistle 61 skor katkısına ulaşan sarı kırmızılıların ardından 28 gol 17 asistle (45) F.Bahçe, 23 gol, 8 asistle (31) Rams Başakşehir geldi. Defansta Göztepe 8 gol, 8 asistle (16) ilk sırada. 5 gol 7 asistle (2) Adana Demir, 8 gol 3 asistle (11) Sivas, 2 gol 9 asistle (11) Konya takip eden takımlar oldu. Samsunspor orta sahası 16 gol 6 asistle (22) bu istatistikte ilk sırayı alırken, 9 gol, 11 asistle (20) Göztepe ve 7 gol 12 asistle (19) Gaziantep ikinci ve üçüncü oldu. Defanstan en az skor katkısı alan takım 1 asistle Bodrum, orta sahadan 1 asistle Adana Demirspor, forvetten ise 9 gol 4 asistle (13) Çaykur Rizespor.

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