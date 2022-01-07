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Süper Lig'e Afrika Uluslar Kupası etkisi! 20 futbolcu...

#Afrika Uluslar Kupası#Süper Lig#Futbol
Süper Lige Afrika Uluslar Kupası etkisi 20 futbolcu...

Kamerun'da düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda karşılaşmalar, 9 Ocak - 6 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Şampiyona, Süper Lig'de bazı takımları olumsuz etkileyecek. Şampiyonluk yarışında ve küme düşme hattında kritik mücadelelerde takımlarından ayrı kalacak futbolcular, Süper Lig'de dengeleri değiştirebilir.

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Şampiyonluk yarışında rakipleriyle arasındaki puan farkını açan Trabzonspor'da Djaniny, önce aday kadroya dahil edilirken, sonrasında sakatlığından dolayı kadrodan çıkartıldı ve Trabzon'a geri döndü. Oyuncu geri dönmüş de olsa bordo mavililer, sakatlığından dolayı Djaniny'den yoksun kalacak.

Öte yandan Trabzonspor'la arasındaki puan farkını en aza indirmek isteyen Galatasaray'da ise Mbaye Diagne'nin sakatlığı ve Mostafa Mohamed'in turnuvaya davet edilmesi dolayısıyla gol yollarında sıkıntı çekilecek.

Yukatel Kayserispor'da ligin ilk yarısında 9 gole imza atan Mame Thiam takımı adına çok önemli bir eksik olacakken, küme düşme hattının son sırasından kurtulmak isteyen Yeni Malatyaspor ise golcüsü Benjamin Tetteh'den ayrı kalacak. 

TURNUVA 7 TAKIMI ETKİLEMEYECEK

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Afrika Uluslar Kupası'na önceki yıllarda birçok oyuncusunu gönderen Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu kez bu turnuva nedeniyle oyuncularından ayrı kalmayacak.

Diğer yandan Antalyaspor, Kasımpaşa, Rizespor, Göztepe ve Konyaspor da turnuvadan etkilenmeyecek olan takımlar arasında yer alıyor. 

Süper Lig'den Afrika Uluslar Kupası'na 13 takımdan toplam 20 futbolcu davet edildi. Takımlar en az 3 maç futbolcularından yararlanamayacak.

Süper Lige Afrika Uluslar Kupası etkisi 20 futbolcu...

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#Afrika Uluslar Kupası#Süper Lig#Futbol

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