Süper Lig'den düşmenin kaldırılması için dava açıyorlar

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Merkez Hakem Kurulu’nun 13 hakemi klasman dışına bırakması, kararın Tahkim Kurulu’ndan dönmesi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in istifa etmesi ve TFF Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg’in görevden ayrılması sürecinde yaptığı açıklamalar ile klasmanda yer almayan bazı hakemlerin lig maçlarına atanması gibi gelişmeler üzerine İZVAK, İzmir kulüplerinin haklarını korumak adına dava girişimleri yapıyor. Sezon içinde futbolda yaşanan kaosun en çok İzmir Kulüplerine zarar verdiğini belirten İZVAK Başkanı Ali Erten, özellikle Uilenberg’in ayrılırken söylediği, '8 Mart 2022 tarihi sonsuza kadar Türk hakemliğinde kara bir sayfa olarak kalacak' sözleri çok önemli olduğu vurgusu yaptı.

"GÖREVDEN ALINAN HAKEMLER İZMİR TAKIMLARIMIZIN ONLARCA MAÇINI YÖNETTİ"

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Sezon içinde yaşanan bariz hakem hatalarının ve sonrasında yaşanan gelişmelerin lig üzerinde bir gölge yarattığını, hakem kararlarının sürekli İzmir takımları aleyhine verildiğini, bunun onlarca örneği olduğunu belirten Erten, "Futbol, TFF yönetiminden başlayarak sporcuları, hakemleri, teknik adamları ve taraftarları ile birçok paydaşı olan bir sistem, büyük bir organizasyon. Bu sistem içinde bugüne kadar örneği olmayan bir kaos ortamı yaşanıyor. Görevden alınan hakemler İzmir takımlarımızın onlarca maçını yönetti. Bu maçların sonuçları doğal olarak tartışmalı hale geldi. Bu sistemin bu kadar kaosu kaldırması mümkün değil. Sistemin adaletle işlediğine dair güven duygumuz zedelenmemeli" dedi.

"BU YIL LİGDEN DÜŞME KALDIRILMALI"

"Sonuçlar adil bir şekilde sahada oluşmalı" diyen başkan Erten, "Saha dışı etkenlerin müdahalesi kabul edilebilecek bir durum değil. Son günlerde zirveye ulaşan kaos ortamını sonlandıracak adil bir karar alınmalı. Şampiyon olan takımlara hakları elbette teslim edilmeli, ancak bu yıl ligden düşme kaldırılmalı. Zararın neresinden dönülürse kardır. Klasman dışı kalan hakemler dahil olmak üzere İzmir ekiplerinin bu sezon tüm maçlarını inceleyip elde ettiğimiz verilerle gerekirse hukuk yoluna başvuracağız. Bu konuda çalışıyoruz. Küme düşmenin kaldırılması kaybolan adalet duygusunun açtığı yaraları az da olsa saracaktır" diye konuştu.

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