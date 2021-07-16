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GeriFutbol Süper Lig'den düşen Denizlispor'a sponsor darbesi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.07.2021 - 11:35 | Son Güncelleme:

Süper Lig'den düşen Denizlispor'a sponsor darbesi

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Süper Lig'den düşen Denizlispor'a sponsor darbesi

TFF 1. Lig'e düşen Denizlispor'un ana sponsoru Yukatel şirketi, sponsorluk sözleşmesini sonlandırdığını bildirdi.

Yukatel Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, isim ve ana sponsoru oldukları Denizlispor'un ligde içinde bulunduğu durum ve konumundan dolayı oldukça üzgün olunduğu belirtildi.

Şirket olarak kulübe karşı tüm yükümlülükleri fazlasıyla yerine getirdiklerinin bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pandemi gibi global etkilerin sponsorlukların iptaline yol açtığı zamanlar dahil olmak üzere hiçbir destekten çekinmedik ve aksini düşünmedik. Kurumsal yapımız gereği Denizlispor ile anlaşmalarımızın temeli Süper Lig endeksli yapılmıştır. Ligden düşülmesi sözleşmelerin de sonlanması anlamına gelmektedir. Yönetim Kurulumuz tarafından bu sezon Denizlispor'un lige veda etmesi halinde diğer Süper Lig takımlarından gelen taleplerin değerlendirmeye alınacağı kararı verilmişti. Bu konuya dair görüşmelerimiz devam etmektedir."

Yukatel, Denizlispor'a Süper Lig'e yükseldiği 2019-2020 sezonundan bu yana isim ve ana sponsor olarak destek veriyordu.

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