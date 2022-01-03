Süper Lig’den Afrika Kupası’na giden 20 futbolcu 3 maç yok!

Bu oyuncular Süper Lig’de en az 3 maçta oynamayacak. Bu süreçten en fazla etkilenecek takım ise, 3 futbolcusu Afrika Kupası’na gidecek olan Hatayspor ile 2’şer oyuncuları davet edilen Galatasaray, Trabzonspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Sivasspor olacak.
HATAYSPOR: Munir, Ayoub El Kaabi (Fas), Adama Traore (Mali)
GALATASARAY: Muhammed (Mısır), Sofiane Feghouli (Cezayir)
TRABZONSPOR: Jean Kouassi (Fildişi), Djaniny (Yeşil Burun)
BAŞAKŞEHiR: Carlos Ponck (Yeşil Burun)
SiVASSPOR: Max Gradel (Fildişi Sahilleri) Faycal Fajr (Fas)
ALANYASPOR: Famara Diedhiou (Senegal), Awaziem (Nijerya)
YENi MALATYA: Oussama Haddadi (Tunus), Tetteh (Gana)
GAZiANTEP: Steven Caulker (Sierra Leone)
KAYSERiSPOR: Thiam (Senegal)
ALTAY: Andre Poko (Gabon)
ADANA DEMiR: Simon Deli (Fildişi Sahilleri)
KARAGÜMRÜK: Ahmed Musa (Nijerya)
GiRESUNSPOR: Souleymane Doukara (Moritanya)