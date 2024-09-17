Süper Lig'den 8 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Haberin Devamı

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Gaziantep FK, Galatasaray, Samsunspor, Sipay Bodrum FK, Trabzonspor, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Adana Demirspor'un disipline gönderildiği belirtildi.

Bu hafta yapılan karşılaşmalarda kırmızı kart gören Trabzonspor'un Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca, RAMS Başakşehir'in Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas ve Sipay Bodrum FK'nin Angolalı oyuncusu Fredy'nin de kural dışı hareketleri sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'nın da talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle disipline gönderildiği bildirildi.