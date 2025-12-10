×
Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi!

Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 11:51

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Kocaelispor çeşitli sebeplerle kurula sevk edildi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle PFDK'ya gönderildi.

Kurul, Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ı ise talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disipline yolladı.

1. Lig ekiplerinden Serikspor, Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor, Vanspor ve Çorum FK de farklı sebeplerle kurula sevk edildi.

Ayrıca Manisa FK ile oynanan maçta kırmızı kart gören Vanspor formasını giyen Lucas Africo, kural dışı hareketinden dolayı kurula gönderildi.

