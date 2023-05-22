Süper Lig’den 6 kulüp UEFA lisansı alamadı

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Yapılan incelemeler sonucunda 18 kulüp UEFA, 7 kulüp ulusal lisans almayı hak kazandı.

Süper Lig’den Adana Demirspor, Konyaspor, Beşiktaş, Alanyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbulspor, Başakşehir, Kasımpaşa ve Trabzonspor, 1. Lig’den Göztepe ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nden ALG, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor UEFA lisansı aldı.

Süper Lig’den Kayserispor, Karagümrük, Antalyaspor, Ankaragücü, Giresunspor ve Ümraniyespor UEFA lisansı alamadı. 1. Lig’den Keçiörengücü, Bodrumspor, Rizespor, Manisa FK ve Samsunspor, TFF 2. Lig’den 24Erzincanspor ile Kırklarelispor’a ise ulusal lisans verildi. Kalan 55 kulübe kriter eksiklerini tamamlamaları için 30 veya 60 gün süre tanındı.