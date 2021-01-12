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Futbol
Haber Giriş: 12.01.2021 - 20:55 | Son Güncelleme:

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

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Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray, Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor, Atakaş Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un çeşitli gerekçelerle disipline sevk edildiği belirtildi.

Gaziantep FK'nin Brezilyalı oyuncusu Jefferson Junior ile Kasımpaşa'nın Tunuslu futbolcusu Oussama Haddadi'nin kural dışı hareketleri nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'in sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle disipline gönderildiği ifade edildi.

Galatasaray Kulübü Disiplin Kurulu Yedek Üyeliği'nden istifa eden Cem Emiroğlu'nun da sosyal medya hesabından yapmış olduğu ayrımcılık nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Süper Ligden 6 kulüp PFDKye sevk edildi

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