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GeriFutbol Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi
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Futbol
Haber Giriş: 23.02.2021 - 19:05 | Son Güncelleme:

Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi

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Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sivasspor ve Gaziantep'in çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael, Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük, Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular Arvydas Novikovas ve Cenk Ahmet Alkılıç ile Demir Grup Sivasspor görevlisi Erhan Erdoğan'ın da disipline gönderildiği aktarıldı.

Süper Ligden 5 kulüp PFDKye sevk edildi

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