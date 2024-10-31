Süper Lig'den 2 başkan yasa dışı bahisten disipline sevk edildi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 10. hafta maçlarının ardından 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na gönderirken 2 başkan da yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının statta yayınlanmasına aracılık etmesi sebebiyle disipline verildi.

PFDK’dan yapılan açıklamada Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak ile Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz’ın ‘yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 29.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak disipline sevkine karar verildiği belirtildi.

KULÜBÜN TASARRUFU YOK

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak sevk sonrası Radyospor’a yaptığı açıklamada “Kulübün bu konuyla ilgili bir tasarrufu yok. Stadyumlardaki LED pano reklamlarının işletmesi Sezgi Ajans’a ait olup, tüm sorumluluk ihaleyi kazanan Sezgi Ajans’a aittir” dedi.

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1 YILA KADAR MEN CEZASI ÇIKABiLiR

MADDE 57: BAHiS: (1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin; a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır. b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar. (2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır