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Süper Lig'deki müthiş yarışta kritik viraj: Şubat ve mart! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sıradaki maçları...

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#Süper Lig#FENERBAHÇE#GALATASARAY
Süper Ligdeki müthiş yarışta kritik viraj: Şubat ve mart İşte Galatasaray ve Fenerbahçenin sıradaki maçları...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 10:47

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta geride kalırken, heyecan da artmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin kendi evinde Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmasının ardından liderlik koltuğu el değiştirmiş ve zirvenin yeni sahibi Galatasaray olmuştu. Sarı - kırmızlılar 66 puanla ilk sırada yer alırken, 64 puanlı sarı - lacivertliler 2. sırada bulundu. Şampiyonluk yarışındaki iki ezeli rakibin Süper Lig'de oynayacağı sıradaki 5 maçı ise merak ediliyor.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmış ve liderlik koltuğunu Galatasaray'a kaptırmıştı. 25. hafta maçları geride kalırken; Galatasaray 66 puanla ilk, Fenerbahçe ise 64 puanla ikinci sırada yer almıştı.

Şampiyonluk yarışının kızıştığı Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe'nin amansız çekişmesi devam ederken, iki ezeli rakibin sıradaki maçları da merak konusu oldu.

Süper Ligdeki müthiş yarışta kritik viraj: Şubat ve mart İşte Galatasaray ve Fenerbahçenin sıradaki maçları...

Lider Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçların yanı sıra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Sparta Prag ile şubat ayında iki kez karşı karşıya gelecek.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider olarak tamamlayan ve son 16 turuna yükselen Fenerbahçe ise şubat ayında herhangi bir Avrupa müsabakasına çıkmayacak.

GALATASARAY'IN 8, FENERBAHÇE'NİN 5 MAÇI VAR

Sarı - kırmızılılar, şubat ve mart aylarında toplam 8 karşılaşmaya çıkacak. Sarı - lacivertlilerin ise 5'i Süper Lig olmak üzere 6 maçı bulunuyor.

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İşte iki takımın sıradaki maçları;

GALATASARAY

Sparta Prag (UEFA Avrupa Ligi - İç saha)
Ankaragücü (Deplasman)
Sparta Prag (UEFA Avrupa Ligi - Deplasman)
Antalyaspor (İç saha)
Karagümrük (Türkiye Kupası - İç saha)
Beşiktaş (Deplasman)
Rizespor (İç saha)
Kasımpaşa (Deplasman)

FENERBAHÇE

Rizespor (Deplasman)
Kasımpaşa (İç saha)
Ankaragücü (Türkiye Kupası - Deplasman)
Hatayspor (Deplasman)
Fenerbahçe (İç saha)
Trabzonspor (Deplasman)

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#Süper Lig#FENERBAHÇE#GALATASARAY

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