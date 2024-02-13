Süper Lig'deki müthiş yarışta kritik viraj: Şubat ve mart! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sıradaki maçları...

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmış ve liderlik koltuğunu Galatasaray'a kaptırmıştı. 25. hafta maçları geride kalırken; Galatasaray 66 puanla ilk, Fenerbahçe ise 64 puanla ikinci sırada yer almıştı.

Şampiyonluk yarışının kızıştığı Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe'nin amansız çekişmesi devam ederken, iki ezeli rakibin sıradaki maçları da merak konusu oldu.

Lider Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçların yanı sıra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Sparta Prag ile şubat ayında iki kez karşı karşıya gelecek.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider olarak tamamlayan ve son 16 turuna yükselen Fenerbahçe ise şubat ayında herhangi bir Avrupa müsabakasına çıkmayacak.

GALATASARAY'IN 8, FENERBAHÇE'NİN 5 MAÇI VAR

Sarı - kırmızılılar, şubat ve mart aylarında toplam 8 karşılaşmaya çıkacak. Sarı - lacivertlilerin ise 5'i Süper Lig olmak üzere 6 maçı bulunuyor.

İşte iki takımın sıradaki maçları;

GALATASARAY

Sparta Prag (UEFA Avrupa Ligi - İç saha)

Ankaragücü (Deplasman)

Sparta Prag (UEFA Avrupa Ligi - Deplasman)

Antalyaspor (İç saha)

Karagümrük (Türkiye Kupası - İç saha)

Beşiktaş (Deplasman)

Rizespor (İç saha)

Kasımpaşa (Deplasman)

FENERBAHÇE

Rizespor (Deplasman)

Kasımpaşa (İç saha)

Ankaragücü (Türkiye Kupası - Deplasman)

Hatayspor (Deplasman)

Fenerbahçe (İç saha)

Trabzonspor (Deplasman)