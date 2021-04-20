Süper Lig'deki Fatih Karagümrük - Göztepe maçında savunmalar çöktü! Jimmy Durmaz stoperde oynadı

Süper Lig'in 36. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fatih Karagümrük'te artan koronavirüs vakaları nedeniyle sahaya ilginç bir kadro çıktı.

Alparslan Erdem, Lucas Castro, Gaston Campi, Andrea Bertolacci, Efe Tatlı, Ervin Zukanovic, Koray Altınay ve Enzo Roco nedeniyle kadro kurmakta zorlanan İstanbul ekibinde teknik direktör Francesco Farioli değişik bir kadro ile sahaya çıkmak zorunda kaldı.

3'lü savunmayla mücadele eden Fatih Karagümrük'te hücum oyuncusu Jimmy Durmaz, 3'lü savunmanın sol tarafında sahaya çıktı.

GÖZTEPE'NİN SAVUNMASI DA ÇÖKTÜ

Göztepe'de de teknik direktör Ünal Karaman, Galatasaray maçında kötü performans gösteren kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yerine genç kaleci Arda Özçimen'e ilk 11'de görev verdi.

Tıpkı Fatih Karagümrük gibi stoper bölgesinde eksiklik yaşayan İzmir ekibi de savunmanın göbeğinde iki sağ bek Gassama ve Kerim Alıcı'ya şans vermek durumunda kaldı.

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