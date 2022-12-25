Süper Lig'de zorlu pazar! Gaziantep FK - Beşiktaş | Galatasaray - İstanbulspor

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Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğun iki güçlü adayı, Galatasaray ve Beşiktaş bugün 15. hafta maçlarına çıkacak. İlk olarak saatler 16.00’yı gösterdiğinde sahneye Beşiktaş çıkacak. Hafta içi Türkiye Kupası’nda Şanlıurfaspor’u 2-0 geriden gelip 4-2 yenerek moral bulan siyah beyazlı takım bugün de galip gelip puan durumunda yükselmenin hesaplarını yapıyor. Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Romain Saiss ve Rachid Ghezzal, karşılaşmada forma giyemeyecek. Üç maçlık galibiyet hasretine son vermek isteyen Gaziantep’te ise sakat veya cezalı bulunmuyor.

ASLAN İSTANBUL’U YENERSE ZİRVEDE

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen ara öncesinde 3 maçta 9 puan toplayan Galatasaray aynı seriye bir kez daha imza atma peşinde. Bu bağlamda bugün 19.00’da İstanbulspor’u ağırlayacak olan G.Saray için bu karşılaşma, dünkü Trabzon-Fenerbahçe maçıyla birlikte daha da önem kazandı. Zira sarı kırmızılılar bugün rakibi yenerse Süper Lig’de liderliğe yükselecek. Aslan’da sakatlıkları nedeniyle Icardi ve Yunus forma giyemeyecek. Sakatlığını yeni atlatan Oliviera’nın da riske edilmesi beklenmezken kart cezalısı olan Muslera da tribünde olacak. İstanbulspor’da ise tek eksik sakat olan Eslem.

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